Foncia s’engage pour le maintien à domicile des personnes âgées avec la coopérative Les 3 Colonnes

Par MySweet Newsroom, le 28 juin 2022

Foncia s’engage aux côtés de la coopérative d’intérêt collectif Les 3 Colonnes et apporte son expertise pour soutenir la rente autonomie, le nouveau dispositif pour financer le maintien et l’autonomie à domicile des personnes âgées.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé, les solutions existantes pour accompagner les personnes âgées sont souvent en décalage avec leur volonté de rester chez elles en toute autonomie. Dans ce cadre, l’État a fait du maintien à domicile des personnes âgées l’une de ses priorités nationales qui doit rester non lucrative. Comment permettre à plus de 25 % de la population de conjuguer bien vivre et bien vieillir à domicile ? Comment financer ce désir d’autonomie justifié ?

Un dispositif : le « viager solidaire »

Depuis 2013 et dans le cadre de sa mission non lucrative et solidaire, la coopérative d’intérêt collectif Les 3 Colonnes s’engage ainsi pour l’autonomie des personnes âgées avec le dispositif « viager solidaire ». Depuis 2021, elle propose un dispositif national destiné aux personnes propriétaires de leur bien, la rente autonomie. Cette solution, soutenue par le ministère des Solidarités et de la Santé et la Banque des Territoires — Groupe Caisse des Dépôts permet l’augmentation significative des revenus du bénéficiaire et lui garantit de pouvoir rester le plus longtemps possible autonome à domicile.

Financer le bien vieillir des personnes âgées en France sur tous les territoires

« La coopérative Les 3 Colonnes est la seule organisation mandatée par le gouvernement pour distribuer la rente autonomie. Nous finançons le maintien au domicile en achetant directement les logements en viager solidaire. Chacun de nos bénéficiaires perçoit un bouquet et une rente autonomie sécurisée et garantie à vie et accède dès lors à notre de réseau de partenaires d’aides à domicile (soins, livraison de repas à domicile, adaptation du logement,). Nous nous sommes engagés avec nos partenaires à financer le bien vieillir à domicile et avons confié à Foncia la gestion administrative du logement », souligne Sébastien Tchernia, président des 3 Colonnes.

« Nous sommes convaincus que le bien vieillir et le maintien au domicile sont indissociables, c’est un point d’ancrage qui concentre les liens sociaux, familiaux et sentimentaux. Vivre chez soi est un facteur de longévité : le domicile doit être entretenu et s’adapter aux besoins de son occupant qui évoluent au fil des ans. Notre rôle est d’apporter à notre partenaire, Les 3 Colonnes, nos connaissances en comptabilité de gestion mandant ainsi que d’assurer la visite annuelle des 300 premiers lots qui nous ont été confiés », précise Laurence Batlle, présidente de Foncia ADB France.

Une mission non lucrative, solidaire et porteuse de valeurs humaines

Accompagné par plus de 7 000 financeurs et partenaires, le ministère des Solidarités et de la Santé et la Banque des Territoires-groupe Caisse des Dépôts et Consignation, le viager solidaire est reconnu comme un modèle d’intérêt collectif et à but non lucratif. Ce dispositif est l’expression concrète des valeurs de solidarité que porte Foncia au travers des territoires.