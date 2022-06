Meet-up ESI : L’École Supérieure de l’Immobilier joue les prolongations

Par MySweet Newsroom, le 28 juin 2022

Carton plein pour la 1ère édition des Meet-Up ESI à destination des (futurs) étudiants et professionnels souhaitant se reconvertir dans l’immobilier. Vous avez raté les rendez-vous ? Pas de panique, vous pouvez les visionner en replay pour votre pour préparer la rentrée prochaine.

Après un cycle de rencontres entièrement digitales en 2021, l’École Supérieure de l’Immobilier (ESI) renouvelait l’invitation pour ses futurs étudiants cette année… mais dans un format hybride. L’école proposait de découvrir, via une rencontre physique et une plateforme de contenus en ligne, ses formations et ses multiples opportunités de carrières.

Succès pour cet événement hybride au service des futurs étudiants

Alors que la crise sanitaire avait obligé l’école à s’en tenir à des évènements digitaux, l’ESI a renoué en 2022 avec des rencontres physiques, en plus de celles en ligne afin de toucher le plus grand nombre, avec ses « Meet-up ESI ! », qui proposaient plusieurs moments d’échanges personnalisés en ligne et en présentiel sur le campus de l’école avec l’équipe pédagogique, les étudiants et les anciens élèves.

« Nous sommes heureux du succès rencontré par cette 1ère édition des Meet-Up, 1er événement hybride qui a permis aux futurs étudiants de l’école et aux curieux de découvrir les 19 cursus proposés à l’ESI. Un succès qui se traduit notamment par l’inscription directe de nombreux étudiants. », se réjouit Thierry CHEMINANT, Directeur de l’ESI.

Le dispositif proposait des informations pratiques afin de répondre à toutes les interrogations des futurs étudiants (sur le financement de leurs études ou leurs débouchés, par exemple), au travers de témoignages d’étudiants et d’anciens élèves notamment. Le côté interactif du format et la diversité des sujets ont retenu l’attention des « futurs étudiants ».

Des rencontres personnalisées

L’ « happy hour », conférence sur les métiers de l’immobilier animée au cœur même de l’école par Thierry Cheminant, a été un moment privilégié pour les futurs étudiants. En témoigne la forte part d’étudiants présents qui ont l’intention de s’inscrire à l’ESI.

Des formations qualifiantes pour les futurs professionnels de l’immobilier

L’objectif de ces Meet-up est de faire découvrir les formations et métiers pour de futurs étudiants et susciter ainsi des envies de carrières ou d’entreprises dans l’immobilier.

L’ensemble des interventions ont démontré l’importance du réseau de l’ESI, la valeur du programme pédagogique et la force de son modèle basé sur l’alternance qui permet aux éléves d‘acquérir une expérience professionnelle réelle sur le terrain et qui s’avère un avantage concurrentiel majeur par rapport aux étudiants d’autres écoles. Le taux d’employabilité de 100 % 2 mois après la sortie de l’école parle de lui-même.

« Depuis sa création, l’école a formé plus de 3 000 étudiants : 100 % des diplômés sont embauchés dans les 2 mois qui suivent leur sortie. Pour les professionnels, il s’agit de recruter des profils qualifiés et opérationnels. L’intégration immédiate des nouveaux diplômés est permise par les formations de l’ESI, délivrées par des experts des métiers de l’immobilier, et le fait que l’ensemble des cursus soient en alternance», explique Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM.

L’ESI joue les prolongations

Si les « Digital Meetings 2022 » sont bel et bien finis, les replays permettent les prolongations et sont toujours plébiscités par les futurs étudiants qui peuvent découvrir le modèle unique de l’ESI depuis chez eux, qu’ils soient en famille ou entre amis. D’autant plus que les inscriptions sont toujours ouvertes… et ce que jusqu’à fin octobre.

Pour visionner les replays, cliquez ici !