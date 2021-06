L’ESI et la FNAIM lancent deux nouvelles licences pour les pros de l’immobilier

ERA Immobilier signe un partenariat avec Sup de Vente et l'ESI

Créée en 2004 par la FNAIM, l’École supérieure de l’immobilier (ESI) propose deux nouvelles offres de formations en alternance en partenariat avec l’Université de Lorraine et l’Université de Perpignan via Domitia.

Les nouveaux usages et les nouveaux métiers au cœur des réflexions

L’immobilier évolue à vitesse grand V. L’ESI et la FNAIM l’ont bien compris, en s’adaptant aux nouveaux usages et métiers à travers leurs diverses formations proposées en alternance. Ainsi, aux 17 cursus à lisibilité européenne déjà existants, du BTS au master 2, ils ont ajouté deux nouveaux diplômes pour répondre aux besoins du marché : une licence 100% distancielle « Chargé de gestion patrimoniale immobilière (GPI) », en partenariat avec l’Université de Lorraine, et une licence professionnelle « Gestion de la rénovation thermique des bâtiments », en partenariat avec l’Université de Perpignan via Domitia.

« Nous faisons face à une clientèle grand public toujours plus avertie, mieux informée et donc plus exigeante. L’actualisation des compétences, voire la spécialisation sur des thématiques métiers, sont une nécessité pour les professionnels de l’immobilier. Avec ces nouvelles licences, nous avons à cœur d’offrir une véritable formation performante à nos actuels et futurs professionnels de l’immobilier, leur permettant de répondre toujours mieux aux attentes des Français pour les accompagner dans leur parcours immobilier», déclare Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM.

Des licences en alternance pour étudiants et professionnels en activité

La licence GPI, en alternance et en distanciel, s’adresse aux professionnels déjà en activité ou en reconversion, ainsi qu’aux étudiants souhaitant se former en toute autonomie : elle vise à former de futurs cadres de la gestion immobilière, capables d’administrer des biens immobiliers pour le compte de propriétaires dans un objectif de rentabilité́ maxximale, de mettre en œuvre les moyens techniques et administratifs de conservation et d’amélioration du patrimoine, de manager une équipe de collaborateurs ou encore de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs d’immeubles ou de fonds de commerce sur la partie transactionnelle.

La licence professionnelle Gestion de la rénovation thermique des bâtiments est, quant à elle, plus ciblée sur les métiers émergents de la gestion du parc immobilier existant, dans le cadre des politiques publiques de transition énergétique. Cette formation, également en alternance, se déroulera sur deux semestres dans les locaux de l’ESI, à Courbevoie (92). Elle permettra aux futurs diplômés de maîtriser, en plus des connaissances générales, les problématiques spécifiques liées aux travaux de rénovation thermique des bâtiments. C’est une priorité pour la FNAIM qui, depuis l’émergence du sujet, a souhaité être exemplaire en matière de rénovation énergétique des copropriétés et encore plus depuis les nouveaux textes prévoyant l’interdiction à la location de biens énergivores à l’horizon 2028.

« Les enjeux autour de la rénovation énergétique sont de plus en plus prégnants pour nos professionnels, mais aussi pour la nouvelle génération d’étudiants qui arrivent et pour lesquels les préoccupations liées à l’environnement sont compatibles avec la quête d’un futur professionnel porteur de sens » explique Thierry CHEMINANT, Directeur de l’ESI.

Des inscriptions déjà ouvertes, complétées par une présentation digitale et interactive le 2 juillet

Ces deux nouvelles formations proposées par l’ESI et la FNAIM, dont les inscriptions ont d’ores et déjà débuté, seront présentées au cours d’un Digital Meeting dédié le vendredi 2 juillet, entre 14h30 et 16h. Un événement 100% digital et interactif à destination des futurs étudiants, que l’ESI a déjà expérimenté en mars 2021 et qui a rencontré un franc succès auprès des étudiants familiers de ce type de format digital.

« Depuis sa création, l’école a formé plus 3 000 étudiants : 100 % des diplômes sont embauchés dans les deux mois qui suivent leur sortie », souligne Jean-Marc TORROLLION, président de la FNAIM. « L’enjeu est majeur également pour nos professionnels à la recherche de profils qualifiés et opérationnels. Le fait que les formations de l’ESI soient délivrées, en alternance, par des experts des métiers de l’immobilier permet une intégration immédiate des nouveaux diplômes ».