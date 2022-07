Nouveau gouvernement Borne II : 31 ministres dont 1 délégué chargé de la ville et du Logement

Immobilier Paris : C'est la ruée vers l'Est et ses arrondissements "plus accessibles"

Par MySweet Newsroom, le 4 juillet 2022

Plus de deux mois après la réélection du président Emmanuel Macron, le nouveau Gouvernement français aura la lourde tâche de mettre en œuvre les réformes du chef de l’Etat sans majorité absolue à l’Assemblée nationale. Si Elisabeth Borne reste à son poste, le Président voulait un Gouvernement avec des profils plus politiques, avec de l’expérience, pour faire face à la nouvelle Assemblée. C’est ainsi que Olivier Véran devient porte-parole et que Marlène Schiappa fait son retour. Alors, qui sont les nouveaux Ministres ? Qui reste et qui s’en va ? Le point.

Bruno Le Maire à l’Économie, Gérald Darmanin à l’Intérieur, François Braun à la Santé, Pap Ndiaye à l’Éducation… Si plusieurs têtes d’affiche de la Macronie sont reconduits à leur poste, d’autres figures font leur entrée au Gouvernement. Un nouveau gouvernement qui comporte 41 membres : 16 ministres, 15 ministres délégués et 10 secrétaires d’Etat, soit 21 hommes et 20 femmes.

Amélie de Montchalin s’en va …

Sans surprise, les trois ministres battues aux législatives, sont remplacées : députée de l’Essonne, Amélie de Montchalin, l’une des deux ministres avec Agnès Pannier-Runacher à épauler Elisabeth Borne pour mener à bien la transition écologique et énergétique dans le « Gouvernement Borne 1 », laisse sa place. Idem pour Brigitte Bourguignon (Santé) et Justine Bénin (Mer).

Olivier Klein nommé ministre du Logement

Si « Borne 1 » n’avait pas prévu de Ministère du Logement, la nouvelle mouture corrige l’erreur. « Borne 2 » a prévu un poste de ministre délégué au Logement et à la ville et c’est l’actuel maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, ancien communiste et membre du Parti socialiste jusqu’en 2020, qui occupera ce poste.

Le retour de Marlène Schiappa

L’une des personnalités les plus médiatiques de la Macronie, l’ancienne ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, est nommée secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative.

Olivier Véran, porte-parole

Figure incontournable de la crise sanitaire et fidèle de la Macronie, Olivier Véran change de poste : le ministre sortant des Relations avec le Parlement devient porte-parole du gouvernement.

Olivia Grégoire, chargée des PME, du Tourisme et du Commerce

Porte-parole du gouvernement «Borne 1», l’ancienne secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire de Jean Castex, Olivia Grégoire, hérite des PME, du Tourisme et du Commerce.

Dossier sensible, Damien Abad est remplacé

Visé par une enquête pour tentative de viols, Damien Abad sort du gouvernement. Il est remplacé par le directeur général de la Croix rouge, Jean-Christophe Combe, qui devient Ministre des Solidarités de l’Autonomie et des Personnes handicapées.

Clément Beaune quitte le Quai d’Orsay pour le Transport

Clément Beaune change de portefeuille… Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes puis Ministre délégué à l’Europe, l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron devient Ministre délégué chargé des transports.

16 ministres dans le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne

La composition du Gouvernement résultant du décret signé ce jour sur la proposition de la Première ministre, chargée de la Planification écologique et énergétique est la suivante :

M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique ;

M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer ;

Mme Catherine COLONNA, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

M. Éric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

M. Sébastien LECORNU, ministre des Armées ;

M. Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion ;

M. Pap NDIAYE, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse ;

Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

M. Marc FESNEAU, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;

M. Christophe BÉCHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;

Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique ;

Mme Rima ABDUL-MALAK, ministre de la Culture ;

M. François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention ;

M. Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;

M. Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ;

Mme Amélie OUDÉA-CASTÉRA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

15 ministres délégués dans le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne

Auprès de la Première ministre :

M. Olivier VÉRAN, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement ;

M. Franck RIESTER, chargé des Relations avec le Parlement ;

Mme Isabelle ROME, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances ;

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :

M. Gabriel ATTAL, chargé des Comptes publics ;

M. Roland LESCURE, chargé de l’Industrie ;

M. Jean-Noël BARROT, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications ;

Mme Olivia GRÉGOIRE, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ;

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Mme Caroline CAYEUX, chargée des Collectivités territoriales ;

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

M. Jean-François CARENCO, chargé des Outre-mer ;

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

M. Olivier BECHT, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger ;

Auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse :

Mme Carole GRANDJEAN, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels ;

Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

M. Clément BEAUNE, chargé des Transports ;

M. Olivier KLEIN, chargé de la Ville et du Logement ;

Auprès du ministre de la Santé et de la Prévention :

Mme Agnès FIRMIN LE BODO, chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées :

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, chargée des Personnes handicapées.

10 secrétaires d’Etat

Auprès de la Première ministre :

Mme Charlotte CAUBEL, chargée de l’Enfance ;

M. Hervé BERVILLE, chargé de la Mer ;

Mme Marlène SCHIAPPA, chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative;

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

Mme Sonia BACKÈS, chargée de la Citoyenneté ;

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Mme Laurence BOONE, chargée de l’Europe ;

Mme Chrysoula ZACHAROPOULOU, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux ;

Auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse :

Mme Sarah EL HAÏRY, chargée de la Jeunesse et du Service national universel ;

Auprès du ministre des Armées :

Mme Patricia MIRALLÈS, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire ;

Auprès du ministre de la transition Ecologique et de la Cohésion des territoires :