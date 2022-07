Immobilier Vitry-sur-Seine : Sogeprom conclut l’acquisition du lot et de l’écoquartier Rouget-de-Lisle

Prix immobilier en Europe : Paris reste la capitale la plus chère, Rome et Lisbonne voient leurs prix chuter

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 10 juillet 2022, mis à jour le 3 juillet 2022

Sogeprom vient de signer avec l’aménageur Sadev 94 l’acquisition du premier lot du pôle économique de cet écoquartier du Rouget-de-Lisle à Vitry-sur-Seine (94) dans le Val de Marne.

La ZAC est située sur la rive gauche de la RD5 en direction de Paris, à l’entrée de la ville de Vitry-sur-Seine. Cette dernière a ainsi pour vocation de devenir un quartier animé et agréable à vivre. Il est également destiné a être un nouveau pôle d’activité économique. Le projet multi-usage développe 14 000 m2 de surface de plancher. Il accueillera un pôle artisans, un pôle santé avec logements, un Ehpad de 134 chambres ainsi qu’une maison médicale et des logements. Cette signature confirme les compétences et l’expertise de Sogeprom en matière de programmes urbains mixtes créateurs de valeur pour les villes.

La signature de l’acte est intervenue le 30 mai et l’opération sera livrée au 1er trimestre 2024.

Un programme ambitieux et diversifié

Sogeprom a plusieurs ambitions. La première est de faire émerger un projet de grande qualité programmatique et urbaine. Le tout au service des entreprises locales et des habitants actuels et futurs de l’écoquartier Rouget-de-Lisle. Le promoteur a séduit avec une proposition architecturale de niveau. La conception et la réalisation de ce programme d’envergure ont été confiées à Studio Authier & Associés et à l’Agence Française. Il y a une attention particulière qui est portée au paysagement des espaces extérieurs. On note des grandes terrasses ensoleillées, cœur d’îlot paysager et espaces de convivialité.

Moins dense qu’initialement prévu pour laisser plus d’espace de respiration aux habitants, le lot E s’étend néanmoins sur 14 000 m2 et accueillera d’ici le 1er trimestre 2024 :

Un Ehpad de 134 chambres (6 662 m2) ;

Une maison de santé de près de 1000 m2 ouverte à tous ;

Des ateliers artisans sur près de 2 000 m2 ;

61 logements sur 4 095 m2, dont 18 SOHO (Small Office Home Office – logements couplés à des ateliers) ;

Quelques commerces en rez-de-chaussée (sur 480 m2).

Exemplaire au niveau urbain et environnemental

Ce programme est plurifonctionnel et porté par un travail partenarial solide entre Sogeprom et Sadev 94. Il est vecteur de valeur pour l’ensemble du territoire. Il répond notamment à l’ambition de créer de l’emploi sur cette zone (200 postes environ) autour de trois volets. Tout d’abord le soin, ensuite le tissu artisanal local et enfin le commerce.

Avec la maison de santé et l’Ehpad, l’éco quartier deviendra un pôle de référence en matière de santé. Il répondra ainsi au fort besoin de création d’accueil pour les personnes âgées dans ce secteur. Le village artisans du type SOHO (Small Office Home Office) permettra de maintenir un immobilier adapté à la demande du tissu économique existant. Il se présente également comme la seconde référence de Sogeprom en matière de mixité d’activités et de logements abordables à destination des petites entreprises.

Sogeprom a également mis le développement durable et notamment la biodiversité au cœur de son projet. Les éléments en gabion serviront de support à la biodiversité. Ces « casiers » de pierre et d’acier recyclable de haute qualité serviront de refuges pour la faune et de supports aux plantes. Une décision qui s’inscrit également dans le cadre d’une démarche de réemploi des matériaux de démolition du site.

« Après les opérations de Chapelle Internationale et de Cergy-Pontoise, ce nouveau programme plurifonctionnel en Île- de-France confirme l’expertise de Sogeprom en matière de mixité des usages avec une partie résidentielle, une autre autour de la santé ainsi qu’une dernière tournée vers l’activité économique. Nous sommes très heureux de cette signature avec Sadev94, avec qui nous partageons la même vision de création de projets durables créateurs de valeur pour les villes », déclare Loïc Madeline, Directeur Général Délégué Sogeprom pour l’Ile-de-France.