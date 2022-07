Le promoteur ID&AL Groupe lauréat de la catégorie « Rénovation / Résidentiel »

Prix immobilier en Europe : Paris reste la capitale la plus chère, Rome et Lisbonne voient leurs prix chuter

Par MySweet Newsroom, le 19 juillet 2022

À l’occasion de la remise des prix du 6 juillet dernier, ID&AL Groupe, développeur d’immobilier, s’est vu décerné le prix « Rénovation / Résidentiel » du Classement des Promoteurs 2022 pour son programme de réhabilitation L’OYAT de Lacanau (33).

Grâce au prix « Rénovation / Résidentiel » du Classement des Promoteurs 2022 remporté pour son programme de réhabilitation L’OYAT de Lacanau (33), ID&AL groupe intègre le TOP 10 des meilleures progressions de volume d’affaires global réservé.

Préservation et embellissement, les maîtres mots du programme L’OYAT

Grâce à son projet de réhabilitation d’une résidence hôtelière située en première ligne face à l’océan à Lacanau, ID&AL groupe se distingue parmi 19 autres acteurs de la promotion immobilière récompensés par Innovapresse pour des opérations jugées les plus remarquables de l’année écoulée et/ou des initiatives exemplaires.

Promu dans la catégorie « Rénovation / Résidentiel » du Classement des Promoteurs d’Innovapresse, le programme L’OYAT d’ID&AL groupe propose la préservation et l’embellissement d’un bâti bénéficiant d’un emplacement extraordinaire. Située en front de mer de Lacanau et repensée dans son intégralité par ID&AL groupe, la résidence hôtelière à l’abandon – de 33 chambres et un restaurant –s’inscrit dans un programme de 22 appartements, allant du studio au 4 pièces, avec terrasse et parking.

Son principe de construction vise la création d’une nouvelle volumétrie par la conservation des espaces existants et la suppression des artifices extérieurs. Résultat : des surfaces habitables allant de 26 à 116 m2 répondant à tous les besoins (résidence secondaire, semi principal ou investissement locatif saisonnier), des appartements bénéficiant en grande majorité d’aperçus forêt, ville ou vues océan, et un bâtiment R+2, moderne et élégant.

Un challenger à la performance remarquable

Le Classement des Promoteurs propose chaque année une analyse comparée de l’activité et de la structure des principaux groupes de promotion. Dominé par Nexity, Altarea, Vinci Immobilier et Bouygues Immobilier, le Top 20 des plus importants volumes d’affaires globaux réservés – catégorie « star » du Classement – évolue peu cette année. Toutefois, l’organisation note une réduction des écarts entre les différents acteurs du marché.

À l’occasion de ce millésime 2022 de son palmarès, Innovapresse a tenu également à souligner les meilleures progressions en volume d’affaires global réservé. Passant de 91 millions d’euros en 2020 à 143,5 millions d’euros en 2021 (+57,7%), ID&AL groupe se distingue une fois encore en se classant 7e du Top 10 des acteurs ayant enregistré une progression de plus de 50%.