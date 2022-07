Réseaux immobiliers : Côté Particuliers rejoint le Groupe HUMAN 

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 29 juillet 2022

HUMAN Immobilier investit dans le réseau Côté Particuliers. Les 2 réseaux qui ont initié leur développement depuis le sud-ouest de la France se sont trouvés de nombreux points communs…

Un rapprochement pour pérenniser la croissance de Côté Particuliers

Côté Particuliers se développe en licence de marque depuis 2008 et compte 120 agences en France, réparties sur 75 départements. En offrant tous les avantages de l’appartenance à un réseau national dans le cadre d’une redevance fixe de 800 euros par mois et sans prélever de royalties sur le chiffre d’affaires de ses affiliés, le réseau a ouvert 33 nouvelle agences en 2021.

Il entend consolider son développement en s’adossant au Groupe bordelais, HUMAN : « Pour pérenniser la croissance du réseau Côté Particuliers et accroitre les moyens humains, techniques et financiers au service de nos adhérents, j’ai choisi une collaboration avec le Groupe Human dont la structure familiale et humaine favorisera un travail collectif pour la mise en place de synergies » exprime Jean-Philippe Crouau, fondateur et Président de Côté Particuliers.

Créer des synergies tout en conservant le modèle de chacun

Les deux marques souhaitent associer leurs forces tout en cultivant leur modèle respectif. L’objectif affiché est de créer des synergies fortes, dans les méthodes comme dans les outils déployés dans une logique d’amélioration continue des services rendus aux clients des deux réseaux.

« Le réseau Côté Particuliers a fait un travail extraordinaire depuis 14 ans. Je suis très heureux de rejoindre l’aventure de Jean-Philippe Crouau et très honoré d’avoir reçu sa confiance. Il est convaincu que HUMAN est le meilleur Groupe pour accompagner le développement à venir de Côté Particuliers. Nous lui prouverons qu’il a eu raison de nous accueillir à ses côtés. Notre objectif est de devenir ensemble le N°1 de l’immobilier de services français à horizon 10 ans. » ajoute Benjamin Salah, Président Directeur Général de HUMAN Immobilier.

S’imposer en tant que 3ème Groupe national d’agences immobilières

En 2021, le Groupe HUMAN a réalisé un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros, en hausse de 20% par rapport à 2020. Suite à ce rapprochement, Le groupe HUMAN – Côté Particuliers compte 650 agences et près de 3 000 professionnels, devenant ainsi le 3ème Groupe national d’agences immobilières derrière le Groupe Arche et Orpi.