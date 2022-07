Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom avec AFP, le 30 juillet 2022

Investissement immobilier XXL pour un comédien passionné d’architecture

40 millions de dollars, c’est l’investissement investissement XXL réalisé par Brad Pitt juste avant la sortie de Bullet Train. En dehors de son métier de comédien et réalisateur, Brad Pitt est un passionné d’architecture et des maisons de style Craftsman (style architectural du début du 20e siècle).

D.L James House, une des maisons les plus chères de la région

La vente de cette sublime villa de 279m2, construite sur un terrain d’1 hectare par Charles Sumner Greene en 1918 et surplombant l’océan dans les Carmel Highlands sur la côte centrale de la Californie, est l’une des plus chères jamais conclues de la région selon un agent immobilier interrogé par le Wall Street Journal.

Depuis 1999, la demeure, nommée « D.L James House » – du patronyme de son premier propriétaire, un écrivain et homme d’affaires- appartenait à une société à responsabilité limitée dirigée par un ancien financier, Joe Ritchie et sa femme Sharon, d’après Capital.fr. L’homme, qui était opérateur de marché et fondateur du groupe d’investissement Fox River Partners, est décédé plus tôt cette année.

La propriété n’a jamais été mise en vente publiquement. Des photos d’archives datant de 1997 montrent l’intérieur de la villa. À l’époque, l’intérieur présentait des arcades accrocheuses, des portes en bois clair, de longs miroirs intégrés aux murs, des cheminées en marbre et d’autres équipements rustiques, signature de l’architecte, appartenant au mouvement « Arts and Crafts » .

Brad's Pacific paradise retreat: Pitt splashes $40m on historic house in celebrity haven | Daily Mail Online https://t.co/M84PbOMnjT #RealEstate #Carmel pic.twitter.com/tZSZrdQt1S — Susie Blackmon (@SusieBlackmon) July 27, 2022

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Brad Pitt

A 58 ans, Brad Pitt est décidé à savourer la vie et à prendre les films les uns après les autresj un projet qui n’a rien à voir avec la retraite, promet l’acteur de « Fight Club » lors d’une rencontre avec des journalistes à Paris.

Dans une interview au magazine GQ fin juin, la star américaine avait évoqué la sensation de vivre « le dernier semestre » de sa carrière. Des propos qui avaient laissé penser que l’acteur, révélé dans « Thelma et Louise » au début des années 90, s’apprêtait à raccrocher les gants.

« Ce n’est pas ce que je voulais dire…« , précise Pitt, balayant l’idée de « retraite ». « Ce que je voulais dire, c’est que j’affronte déjà la dernière ligne droite, la dernière saison« , précise celui qui, comme son personnage de « Benjamin Button », est loin de faire son âge.

Et la question est désormais « comment ai-je envie de passer ce temps ?« . « Dans tous les cas, rien à voir avec la retraite », insiste-t-il.

Venu lundi soir présenter « Bullet Train« , en salles le 5 août aux Etats-Unis, deux jours avant en France, l’acteur joue à fond la carte du cool californien, se montrant ravi d’avoir participé au film. Humour noir et gags ponctuent cette comédie policière se déroulant dans un train entre Tokyo et Kyoto, dans lequel sept meurtriers tentent de se liquider.

Brad Pitt, acteur et producteur

« J’aime faire toutes sortes de films« , affirme celui qui a tourné avec des réalisateurs aussi éclectiques que Quentin Tarantino, Terrence Malick, David Fincher, Guy Ritchie et les frères Coen.

« A mon âge, on a fait suffisamment d’erreurs et par chance, accumulé suffisamment d’expérience, pour distinguer ce qu’on a fait de bien et ce qu’on fait de mal« , lance-t-il.

« Once upon a Time in Hollywood » de Tarantino, lui a valu un Oscar en 2020, et l’acteur n’est pas à court de projets. Son prochain film « Babylon », réalisé par Damien Chazelle (« La la land »), se déroulera en plein âge d’or hollywoodien et sera l’occasion pour Pitt de retrouver Margot Robbie, avec qui il avait tourné dans le Tarantino.

Comme producteur au sein de Plan B, l’acteur est aussi très actif et a vu trois de « ses » films récompensés par des Oscars: « Les infiltrés », « Twelve years a slave » et « Moonlight ».

« J’adore ça: tu arrives à mettre en avant de nouveaux talents, tu fais partie de projets dans lesquels tu n’aurais pas forcément ta place en tant qu’acteur, déclare-t-il. Et pour le reste, je ne sais pas… Je vais de film en film, et la dernière chose que j’ai faite décide de ce que je ferai après« , dit-il.

Brad Pitt, fan d’Elvis

Dans le débat qui agite le 7e art sur les plateformes de streaming, Brad Pitt choisit la voie du milieu. « J’aime à la fois les plateformes de streaming et les salles de cinéma« , dit-il, loin d’un Tom Cruise qui veut voir ses films sortir exclusivement en salles.

« Les films étaient devenus si chers… Il y avait soit des projets énormes, soit des choses plus intimes, et il semblait ne pas y avoir de place pour autre chose entre les deux« , déclare l’acteur. Dans ce contexte, « les plateformes ont ouvert le terrain à d’autres voix« , affirme-t-il.

« Je suis impressionné par les choses que je vois », ajoute-t-il, les yeux pétillants. Mais en même temps « je viens tout juste de voir Elvis en salles. Je suis un grand fan de (l’acteur) Austin Butler, je pense qu’il va faire de grandes choses. Et j’ai tellement passé un bon moment, c’était génial d’être de retour au cinéma« .

« Brad n’est pas seulement une légende, c’est un maître dans ce qu’il fait. Et je pense que nous l’avons rencontré à un moment de sa carrière où il veut s’amuser le plus possible« , explique Brian Tyree Henry, un des acteurs de « Bullet train ». « Son rire est contagieux !« .

« Quand je suis sérieux, ça n’augure rien de bon pour personne« , explique Brad Pitt… joignant le geste à la parole.