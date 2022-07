Envie de vivre sur une île ? 5 propriétés qui invitent au lâcher prise

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 31 juillet 2022, mis à jour le 30 juillet 2022

Avec des airs de paradis terrestres, les îles fascinent et invitent au voyage et à la détente. Pourtant, il n’y a pas que l’île Maurice qui a du charme. Chacune a son style, tantôt océanique ou plus citadine. Certaines, comme l’île de Ré ou Noirmoutier sont tournées vers l’océan. On sillonne leurs plages en respirant les embruns à pleins poumons avant de se perdre dans leurs dunes coiffées de pins maritimes. D’autres sont plus mystérieuses, perdues dans les verdoyantes campagnes françaises ou sont des icônes culturelles, exception merveilleuse au milieu de l’agitation parisienne, comme l’Île Saint-Louis à Paris.

Vous voulez vivre un rêve d’enfant ? Le réseau Espaces Atypiques a réalisé une sélection de biens hors normes qui riment avec évasion et donnent envie de mettre les voiles ou d’enfourcher un vélo pour vivre son rêve insulaire.

Mezy-sur-Seine (Île-de-France) – 110 M² – 450 000 € : un chalet scandinave les pieds dans l’eau

À 45 min de Paris, sur une île privée de 15 ha, ce magnifique chalet de style Norvégien, de 110 m² est posé sur un jardin paysager de 700 m² bénéficiant de deux terrasses et d’une vue magnifique sur la Seine. Une entrée dessert un vaste séjour de 53 m² avec cuisine ouverte.

Cette pièce de vie bénéficie d’un panorama sur la Seine et d’un accès direct à une grande terrasse au bord de l’eau. Quatre chambres dont une suite parentale comptent parmi les aménagements de la demeure. Cette résidence atypique bénéficie d’un grand confort grâce aux infrastructures du lieu avec un ponton privatif et une place de parking ainsi qu’un accès à la piscine, aux courts de tennis et à l’aire de jeux pour enfants.

Sainte-Marie-de-Ré (Nouvelle Aquitaine) – 181 M² – 1 456 000 € : un ancien chai transformé en loft

Situé sur la commune de Sainte-Marie-de-Ré, ce loft unique est le fruit d’une réhabilitation réussie associant à la perfection histoire et modernité grâce à des matériaux bruts et contemporains. Au cœur de la maison, la pièce à vivre bénéficie d’une belle hauteur sous plafond, laissant apparaître les poutres d’origine se mêlant aux éléments structurels en métal. Dans son prolongement, le salon et la salle à manger bénéficient d’une belle luminosité offerte par les baies ateliers en bois. La cuisine ouverte et conviviale dispose d’équipements haut de gamme.

Pièce maîtresse de l’architecture du lieu, l’escalier en métal permet d’accéder au niveau supérieur où les chambres et salle de bains profitent d’une vue directe sur la terrasse extérieure, clos par des murs en pierres conservées. Cette belle propriété bénéficie également d’une annexe indépendante ainsi qu’un garage aménageable sur deux niveaux. L’extérieur dispose de plusieurs lieux de vie distincts, côté salle à manger et côté salon, permettant de profiter du soleil à tous les moments de la journée. Cette propriété hors normes, idéalement située et mêlant confort et style, offre le cadre idéal pour profiter pleinement de l’île-de-Ré.

Tessy Bocage (Normandie) – 92 M² – 295 000 € : une île privée et sa maison d’éclusier

Au cœur d’un écrin de verdure, dans la vallée de la Vire, cette maison d’éclusier a été érigée en 1905 sur cette île naturelle. Cette propriété exceptionnelle, exclusive, inspire à la détente et au repos. Les 9 000 m² de jardin, entourés d’eau immergent la propriété dans un cocon de verdure, au plus près de la nature. Une fois passé le chemin privé, puis un pont, on peut se laisser bercer par le chant des oiseaux.

La maison de 92 m² très cosy est dotée d’une terrasse exposée plein sud. A l’étage mansardé, deux grandes chambres bénéficient d’une vue sur le parc. Au sous-sol, se trouve une grande cave voûtée en briques, de plus de 30 m². La cabane suspendue dans les arbres est la cerise sur le gâteau de ce lieu inédit. Complètement indépendante, avec eau, électricité, chauffage et toilettes, cet espace offre un coin parfait pour accueillir ses proches ou vivre son rêve d’enfant, suspendu dans les arbres.

Paris 4e – 231 M² – 3 600 000 € : un appartement historique en triplex sur l’île Saint-Louis

Situé au cœur de l’île Saint-Louis, cet appartement traversant de 231 m2 est situé à l’étage noble d’un immeuble ancien du 17ème siècle. Agencé sur trois étages, le lieu a conservé le cachet de l’ancien avec ses pierres et poutres apparentes, tout en associant un style et un confort moderne. L’entrée mène à une agréable pièce de vie aux volumes généreux dotée d’une mezzanine abritant un espace détente et bureau. Une cuisine attenante est agrémentée d’un espace dinatoire convivial.

Côté cour, deux chambres avec mezzanines, salles de bains et dressing complètent ce niveau. Un escalier conduit à l’étage à deux chambres avec chacune leur salle de douche. Depuis le séjour un escalier en colimaçon dessert un espace intimiste composé d’une chambre avec salle de douche et dressing. Cette pépite, à la fois par ses aménagements, sa luminosité et son positionnement, offre la possibilité de réaliser son rêve d’aventure insulaire en plein cœur de Paris.

Noirmoutier-en-l’Île (Pays de la Loire) – 148 M2 – 1 158 000 € : une maison familiale au cœur d’une réserve naturelle

Située sur la commune de Noirmoutier-en-l’Île, dans un véritable havre de paix, cette maison offre plus de 140 m² habitables, implantée sur un terrain de plus de 1000 m². Cette maison construite en 1987 incarne la tradition architecturale noirmoutrine. À la fois spacieuse et lumineuse, elle inspire la quiétude et la sérénité à quelques pas de l’Océan. Elle bénéficie d’un cadre idéal, d’un splendide jardin et d’une vue sur les marais.

L’entrée s’ouvre sur un vaste espace de vie caractérisé par un salon cosy avec sa cheminée ouverte et une salle à manger baignée de lumière grâce aux larges ouvertures profitant d’une vue sur le jardin. De l’autre côté, une grande cuisine indépendante avec un accès direct vers la terrasse et le jardin. Le rez-de-chaussée se complète par trois chambres et une grande salle d’eau. À l’étage deux chambres et une salle d’eau profitent d’un panorama sur les marais. Ce bien rare promet un cadre de vie idyllique idéal pour une famille en quête de nature et de tranquillité, au sein d’un environnement calme et privilégié. À proximité immédiate de la mer et d’une réserve naturelle, ce cocon de verdure permet une échappée tout en étant proche des commerces et école à seulement 1h30 de Nantes.