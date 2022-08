Immobilier Connecticut : Découvrez la première villa de Donald et Ivana Trump

Par MySweet Newsroom, le 7 août 2022, mis à jour le 4 août 2022

En 1982, cinq ans après leur mariage, Donald et Ivana Trump ont acheté leur premier manoir. Le futur président des Etats-Unis n’avait que 35 ans et Ivana 33 ans lorsqu’ils ont acheté pour 4 millions de dollars une grande maison de 2,34 hectares sur une péninsule à Greenwich, dans le Connecticut.

Ivana ayant remodelé l’hôtel Plaza à Manhattan, que Donald avait acheté au début des années 1980, a pu incorporer bon nombre des mêmes matériaux dans la décoration de leur nouvelle maison, créant ainsi une résidence ruisselante de feuilles d’or, d’élégants lustres et de moulures de couronne.

Lorsqu’ils divorcent en 1991, Ivana gagne 14 millions de dollars, le manoir de Greenwich et un appartement au Trump Plaza dans le règlement de la propriété.

Elle a ensuite vendu leur maison en 1998 pour 15 millions de dollars, et les nouveaux propriétaires ont immédiatement commencé à la rénover pour la rendre un peu plus sobre en ajoutant des courts de tennis, une piscine intérieure, un sauna et une annexe de 372 mètres carrés avec des suites pour les invités.

Une maison principale et une maison d’amis comprenant 8 chambres, 13 salles de bains et un home cinéma

Construites à l’origine en 1939 pour Robert Hillas, président de la Super Heater Company à New York, la maison principale et la maison d’amis, d’une superficie de 1 837 mètres carrés et de style colonial géorgien, comptent huit chambres, treize salles de bains, un foyer en rotonde de trois étages avec un escalier double, des pièces formelles et des vues sur Long Island Sound (Connecticut).

La maison comprend également un home cinéma, un putting green, de multiples terrasses et patios, des courts de tennis et trois appartements entièrement équipés pour le personnel.

Selon Toptenrealestatedeals.com, le manoir a été récemment mis sur le marché en 2018 par de nouveaux propriétaires pour 45 millions de dollars, puis réduit à 38,5 millions de dollars, avant d’être retiré du marché.