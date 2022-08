Argent : Quel est le placement qui met KO l’inflation ?

Temps de lecture estimé : 5 min

Les douze derniers mois ont mis le pouvoir d’achat des Français KO. Il faut dire qu’avec une inflation de 6,1 % à fin juillet, le coup porté à nos compatriotes a été rude. Comme rien ne dit qu’il n’en sera pas autrement au cours des douze prochains mois, il est temps que chacun prenne en main son épargne pour, qu’au moins, celle-ci rapporte vraiment. Néanmoins, aucun placement ne fait jeu égal avec l’inflation, à l’exception des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Pourquoi les SCPI de rendement sont-elles le seul placement capable de mettre l’inflation KO ? C’est ce que cet article va analyser.

Pourquoi l’inflation fait-elle autant de mal aux revenus et au patrimoine des Français ?

L’inflation touche tous les biens et tous les services

L’inflation touche tout particulièrement les biens de première nécessité comme l’alimentation, l’électricité et l’énergie. Certains Français en sont réduits à ne plus pouvoir se nourrir correctement. Qu’il s’agisse des classes populaires, des classes moyennes et de plus en plus des classes supérieures, l’inflation empêche nos compatriotes de vivre décemment.

L’inflation joue de mauvais tours au patrimoine des Français

Avec un taux de rémunération de 2 % pour le livret A et d’autour de 1 % pour la performance des contrats d’assurance-vie en fonds euros, le patrimoine des Français ne compense plus l’érosion monétaire. C’est donc une double peine qui attaque à la fois les revenus mais aussi le patrimoine. Comment placer son argent face à l’inflation ?

Comme le résume Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français :

« Chacun de nous pensait que l’inflation ne réapparaîtrait jamais. Comme ce n’est pas le cas, il faut prendre le taureau par les cornes afin de trouver un placement qui mette KO la hausse des prix. Ce placement existe fort heureusement puisqu’il s’agit des SCPI de rendement. Les épargnants qui nous contactent au 01.44.56.00.23 peuvent donc souffler en préservant leur pouvoir d’achat. »

Pourquoi les SCPI sont-elles le seul placement qui mette KO l’inflation ?

Les SCPI de rendement préservent le pouvoir d’achat de leurs détenteurs

Les meilleures SCPI de rendement rapportent autour de 6 % nets par an. Les SCPI luttent donc contre l’inflation. Cette performance, très nettement supérieure à celle du livret A et à celle ces contrats d’assurance-vie en fonds euros, permet donc aux investisseurs immobiliers de voir venir.

SCPI : un placement au risque maîtrisé

Une SCPI possèdent un important patrimoine avec un grand nombre de locataires dans des secteurs différents. Tout ceci permet de limiter les risques par rapport à un investissement immobilier locatif classique.

Les loyers des SCPI de rendement sont indexés sur l’inflation

Les baux signés entre les SCPI et leurs locataires prévoient que les loyers sont automatiquement indexés sur l’inflation. Les SCPI de rendement sont donc un bouclier patrimonial contre l’inflation.

Au regard de leurs qualités précitées, les SCPI de rendement protègent efficacement l’épargne de leurs associés. Mieux, elles le font avec des risques très limités, contrairement aux actions qui peuvent décrocher rapidement.

Comment acheter des SCPI qui mettent KO l’inflation ?

Il faut se faire conseiller par La Centrale des SCPI

Créée il y a plus de dix ans, La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) est la plateforme SCPI la plus réactive pour trouver pour ses clients les meilleures SCPI. Elle vous permet de trouver les meilleures astuces quel que soit votre projet !

Ainsi que l’indique Thibault le Coail, manager au sein de La Centrale des SCPI :

« L’inflation est notre ennemi commun. Unis, nous pourrons la combattre efficacement. Il existe donc un pacte entre nos clients et nous-mêmes pour les aider à préserver leur pouvoir d’achat et leur patrimoine. C’est ce qui s’appelle un travail d’équipe gagnant-gagnant. »

L’inflation est une hydre qui détruit tout sur son passage. Elle a néanmoins des points faibles qu’il convient d’utiliser pour en limiter les effets. Le meilleur moyen de la combattre consiste à investir son argent en parts de SCPI de rendement qui sont le meilleur placement actuel.

Il convient toutefois de prendre ses précautions avant d’investir en SCPI de rendement. Il faut, pour ce faire, demander conseil à des spécialistes des SCPI, tels ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.

L’inflation ne se combat pas en détenant un livret A ou un contrat d’assurance-vie en fonds euros mais en possédant des parts de SCPI de rendement dont les meilleures rapportent autour de 6 % nets par an. Sur le ring de l’épargne, le punch des SCPI de rendement permet ainsi de mettre l’inflation KO. Aussi, prêts pour en découdre avec l’inflation ?

Avertissement : L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d’achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d’être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.