Viager : Estelle Chaumette ouvre une agence Viagimmo à Cannes

Diplômée d’un DUT Finance – Comptabilité et d’une Licence Gestion des Ressources humaines, Estelle Chaumette débute sa carrière en tant que chargée de recrutement dans une agence d’intérim. Souhaitant devenir propriétaire et suivant de près le secteur de l’immobilier, elle prend contact avec des courtiers en prêt immobilier pour au final être embauchée par l’un d’eux.

Une 1ère carrière dans la banque

Grâce à une opportunité, elle rejoint ensuite le secteur bancaire où elle gravit les échelons. Elle devient gestionnaire de patrimoine et directrice d’agence. La crise sanitaire et son souhait de donner du sens à sa carrière lui donnent l’envie d’entreprendre. Elle va alors s’intéresser au viager trouvant dans cette transaction immobilière une solution au « bien vieillir et au bien investir ». Estelle Chaumette rejoint donc le réseau Viagimmo et ouvre son agence à Cannes, commune qu’elle connait bien pour résider à proximité.

Retour à l’humain

« Arrivée à mes 40 ans, je souhaitais donner un tournant à ma carrière et me recentrer sur l’humain, explique-t-elle. Sensible à la problématique du vieillissement de la population, j’ai trouvé dans le viager une solution équitable pour les vendeurs comme pour les acquéreurs. Ayant moi-même commencé mon parcours résidentiel très tôt, je ne peux qu’encourager mes clients à investir dans l’immobilier, d’autant plus dans cette période d’incertitudes. Et alors que la question du pouvoir d’achat et de la baisse des retraites est au cœur des préoccupations, il est important de démocratiser le viager pour aider nos ainés à subvenir à leurs besoins ».