Viager : Le réseau Viagimmo ouvre une nouvelle agence à Thonon-les-Bains !

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées dans le viager, la vente à terme et la vente en nue-propriété, poursuit son développement et ouvre une nouvelle agence à Thonon-les-Bains, dirigée par Lucie Marcos. Présentation.

Une ingénieure et pompier en reconversion !

Ingénieur en qualité sécurité environnement et diplômée d’un master en droit économie et gestion, Lucie Marcos, ancienne pompier volontaire, a exercé durant plus de 10 ans dans le secteur alimentaire et pharmaceutique. Elle fut notamment en charge du respect des normes d’hygiène et de sécurité et garante des certifications ISO 9001 dans une société de conditionnement.

En décembre 2019, elle prend pleinement conscience des difficultés financières rencontrées par les seniors lors des manifestations contre la réforme des retraites. Elle se lance alors dans une réflexion autour de la problématique du bien vieillir qui débouche sur le viager. Convaincue de l’intérêt de ce dispositif, elle décide alors de donner un nouveau tournant à sa carrière. Animée par une fibre entrepreneuriale qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion d’assouvir et ayant trouvé du sens à sa reconversion, elle rejoint le réseau Viagimmo en ouvrant son agence à Thonon-les-Bains, secteur où elle vit avec sa famille depuis presque 15 ans.

« La situation économique que nous traversons a mis en lumière les difficultés grandissantes auxquelles doivent faire face les seniors dans leur quotidien. Parallèlement, avec le durcissement des conditions d’octroi des crédits, il est devenu de plus en plus difficile de devenir propriétaire d’un logement. Ce constat m’a fait prendre conscience des nombreux atouts du viager qui répond parfaitement aux besoins actuels de notre société. C’est pourquoi je me lance aujourd’hui en tant qu’expert-viagériste et directrice d’agence. », s’exprime Lucie Marcos.

Un modèle économique local à l’échelle nationale

Le réseau Viagimmo accompagne et forme les candidats souhaitant se spécialiser en viager immobilier et vente à terme sous sa licence de marque. Sa fondatrice, Sophie Richard, elle-même expert-viagériste, juriste et agent immobilier aux Sables-d’Olonne a transposé son modèle économique local à l’échelle nationale. Le réseau est déjà présent aux Sables-d’Olonne, Bordeaux, Nantes, Lille, Versailles Orléans, Saint-Malo, Rouen, Vannes, Tours, Paris 15, Montélimar, Rueil-Malmaison, Toulouse, Toulon, Le Touquet, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de nouvelles ouvertures sont prochainement prévues, DOM-TOM inclus.

Une inauguration de l’agence immobilière Viagimmo de Thonon-les-Bains est prévue le Mardi 14 septembre à 18h00. 3 Avenue Saint-François de Sales, 74200 Thonon Les Bains – 04 50 16 66 41 – thonon@viagimmo.fr