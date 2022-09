Copropriété : Le néo syndic Matera lance son comparateur de charges

Temps de lecture estimé : 2 min

La flambée des prix de l’énergie impacte directement les charges de copropriété qui augmentent ou vont augmenter pour la plupart des copropriétaires français.

Pour permettre aux copropriétaires de trouver ensemble des solutions, Matera – la solution d’assistance à l’auto-gestion de copropriété – lance un comparateur de charges de copropriété, un outil gratuit qui permet de comparer ses charges à celles de copropriétés similaires autour de chez soi en à peine 2 minutes, sans même devoir communiquer ses informations personnelles !

Comment ça marche ?

Ce comparateur de charges de copropriété est un formulaire simple et accessible à tous, qui permet aux copropriétaires de comprendre ce qui a un impact direct sur le montant de leurs charges et d’obtenir une estimation moyenne du prix des charges au m² des copropriétés alentour, grâce à des résultats concrets et chiffrés.

Son fonctionnement est très simple : les copropriétaires décrivent le fonctionnement de leur immeuble (services, localisation, année de construction, etc.), les informations sur leur logement ainsi que le montant de leurs charges de copropriété.

Grâce aux données de toutes les copropriétés en syndic coopératif qu’ils accompagnent partout en France, Matera peut ainsi fournir une estimation la plus précise possible des charges de copropriété moyennes actuellement payées par des copropriétés similaires.

Des économies à la clé

Les données analysées par Matera et qui ont un impact direct et non négligeable sur le montant des charges sont :

Les postes de dépenses classiques d’une copropriété : gaz, électricité, travaux de maintenance et petites réparations, assurance, coût du syndic…

Les charges associées à des services additionnels présents ou non dans une copropriété : espaces verts, ascenseur, société de ménage, chauffage collectif…

D’autres critères pouvant influencer le montant total des charges : localisation de la copropriété, année de construction de l’immeuble…

“À travers ce comparateur de charges, notre objectif est de mettre en lumière l’intérêt des modèles de syndic coopératif et de syndic bénévole en copropriété. Les 150 000 copropriétaires Matera qui sont d’ores et déjà en syndic coopératif ou bénévole ont réalisé en moyenne 30% d’économies sur leurs charges : un pourcentage non négligeable en cette période inflationniste ! Outre les économies, ce modèle permet également davantage de transparence dans la gestion de copropriété, plus de réactivité et de convivialité dans les immeubles”, commente Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera.