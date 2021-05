Dois-je payer les charges de ma copropriété?

MySweet’immo répond à vos questions avec les juristes du Groupe SVP, service d’information et d’aide à la décision.

En tant que copropriétaire, suis-je obligé de payer les charges ?

Au sein d’une copropriété, il existe deux types de charges : les charges générales et les charges spéciales.

Les charges générales sont celles relatives à la maintenance et à l’administration des parties communes, c’est-à-dire l’entretien du gros œuvre, les honoraires de syndic, les frais de gardiennage etc. Ces charges sont réparties proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans les lots. Chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Le copropriétaire ne peut décider unilatéralement de ne pas payer les charges qui lui incombent. A défaut, le syndic engagera une procédure de recouvrement des impayés, qui peut aller jusqu’à la saisie du lot.

Emmanuelle Jaulneau est juriste, Expert SVP