Appart hôtels : Edgar Suites, 1ère chaîne de résidences hôtelières à devenir entreprise à mission

Edgar Suites, société à l’initiative d’une nouvelle génération d’appart hôtels au sein d’immeubles réhabilités, restructurés ou neufs, a rejoint ce mois-ci le cercle restreint des entreprises à mission françaises.

On dénombre actuellement moins de 1 000 entreprises à mission en France et Edgar Suites est la première chaîne de résidences hôtelières à le devenir.

Qu’est-ce qu’une société à mission ?

Initié par la loi Pacte en 2019, le modèle de société à mission permet à une entreprise d’inscrire dans ses statuts une « raison d’être » consistant en la réalisation d’objectifs, profitant à l’intérêt commun et ayant un impact sur la qualité de l’environnement.

Le 21 octobre 2022, les actionnaires d’Edgar Suites ont inscrit dans ses statuts la « raison d’être » de l’entreprise : « concevoir ensemble des espaces pour des séjours urbains, heureux et engagés en contribuant au développement local ».

Donnant ainsi du sens aux activités de la société, cet engagement reprend les dimensions principales des métiers développés par Edgar Suites et les valeurs défendues. On y retrouve la dimension de construction et réaménagement pensée dans une vision collective et inclusive, chère aux co-fondateurs, ainsi que celle d’expérience voyageur, cœur de métier du secteur hôtelier, le tout ancré dans une perspective territoriale pour une contribution au développement sociétal et au dynamisme local.

Trois objectifs sociétaux statutaires déclinés en objectifs

Un projet à long terme qu’Edgar Suites traduit en trois objectifs sociétaux statutaires déclinés en objectifs opérationnels, réalistes et mesurables par le comité de suivi et un Organisme Tiers Indépendant qui assureront le suivi d’exécution de mission de la société :

Améliorer la performance environnementale de ses espaces par l’écoconception, l’exploitation durable des ressources et la sensibilisation de ses clients ;

Promouvoir un modèle social participatif et inclusif basé sur le progrès, la méritocratie, la solidarité et l’épanouissement ;

Agir pour un tourisme plus vertueux en participant au développement des territoires.

Edgar Suites va ainsi mettre en œuvre plusieurs actions pour mener à bien ces objectifs parmi lesquels une politique RH favorisant la création d’emplois pérennes, la parité et la diversité au sein des équipes et visant à instaurer un environnement de travail positif.

S’impliquer dans le développement économique des quartiers

En privilégiant le recours à des prestataires et fournisseurs locaux et responsables, les équipes d’Edgar Suites entendent s’impliquer dans le développement économique des quartiers et/ou des villes dans lesquelles elles interviennent.

Enfin, en matière d’exploitation durable et d’écoconception, une politique de certification a été mise en place pour les résidences créées afin de garantir un impact environnemental moindre dans la conception des Suites Urbaines d’Edgar Suites. La société cherche d’ailleurs à obtenir pour ses résidences la certification « excellent » du référentiel BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), un standard de certification britannique qui évalue la qualité environnementale d’un bâtiment.

« La démarche ESG d’Edgar Suites repose sur 3 piliers : le recyclage urbain, la participation à l’économie locale et son modèle social participatif comme moteurs d’un tourisme à impact positif. En devenant entreprise à mission, nous avons fixé des objectifs pour éclairer nos actions et mis en place le dispositif de suivi pour mesurer nos progrès», affirme Xavier O’Quin, co fondateur et président d’Edgar Suites.