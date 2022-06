Edgar Suites : Thévi de Coninck nommée Directrice Marketing et Communication

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Edgar Suites, spécialiste de la transformation de surfaces immobilières tertiaires en

appartements avec services hôteliers, annonce la nomination de Thévi de Coninck au poste de Directrice Marketing et Communication, pour accompagner son développement et

renforcer l’expérience voyageur.

Thévi de Coninck, 35 ans, nommée Directrice Marketing et Communication, aura pour objectif de développer la notoriété d’Edgar Suites et de faire rayonner son concept de Suites Urbaines (appartements de caractère situés dans des résidences implantées au cœur de villes pour des séjours allant de 3 à 10 jours en moyenne).

Diplômée des universités Lyon 2 et Panthéon-Assas, ainsi que de l’IESEG School of Management, Thévi de Coninck a commencé sa carrière en 2011 comme planneur stratégique en agence de communication.

Quatre ans plus tard, elle passe chez l’annonceur et prend en charge la communication internationale de Happn (application mobile française de rencontres).

En 2018, elle rejoint la plateforme VTC française Chauffeur Privé en tant que Responsable Communication et accompagne la marque lors de son rebranding vers Kapten puis dans sa fusion avec l’app de multi-mobilité FREENOW.

Depuis 2021, elle occupait le poste de Head of Marketing France. En parallèle, en 2017, elle a cofondé FairTrip, une application collaborative qui recense les restaurants, boutiques, hôtels, et expériences

à impact social et environnemental positif.

« Edgar Suites m’a tout de suite séduite par son engagement à avoir un impact positif sur le tourisme notamment en réhabilitant des bureaux et hôtels en fin de cycle et en encourageant ses voyageurs à participer à l’économie locale. J’ai la volonté d’accompagner Edgar Suites dans son développement pour créer une marque engagée qui place la satisfaction voyageur au cœur de son activité », souligne Thévi de Coninck.

Cette nomination témoigne de la volonté d’Edgar Suites d’accélérer la croissance de son activité.

« Nous sommes très enthousiastes que Thévi vienne rejoindre notre équipe de direction. Elle sera un atout précieux pour notre croissance. Thévi sera en charge de consolider la marque Edgar Suites centrée sur l’expérience, pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, notamment celle de prendre part à la ville” précise Xavier O’Quin, président d’Edgar Suites.

Fondée en 2016, Edgar Suites exploite déjà plus de 400 Suites Urbaines dans 8 villes en France. Il y a un an, l’entreprise annonçait une levée de fonds de 104 millions d’euros. L’objectif, exploiter 700 Suites Urbaines d’ici à 2026.