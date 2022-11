Immobilier : Virgil lève 15 millions pour coinvestir aux cotés de jeunes actifs

Temps de lecture estimé : 3 min

Sur le marché immobilier résidentiel, dans la période d’inflation actuelle, l’accès au crédit immobilier se complexifie, entre hausse des taux et resserrement des conditions d’octroi. Résultat ? Les jeunes actifs restent en grande majorité locataires, alors qu’ils sont à 85 % convaincus que posséder sa résidence principale est plus économique selon la FNAIM. À raison, car devenir propriétaire est le premier levier de création de richesse.

Virgil investit 10% du prix et achète 15% de l’appartement

Virgil répond à la problématique de l’accès à la propriété grâce à deux leviers inédits : un apport financier pouvant aller jusqu’à 100 000€, et un accompagnement des jeunes actifs à chaque étape de l’acquisition de leur résidence principale (de la définition du projet à la remise des clés).

Pour l’acquéreur, Virgil est un associé dormant : en échange d’un investissement de 10% du prix, Virgil achète 15% de l’appartement et se rémunère au moment de la revente, au plus tard 10 ans après l’achat. Virgil permet aux jeunes actifs de devenir propriétaires en moyenne 7 ans plus tôt que la moyenne des primo-accédants, soit autant de loyers économisés.

En aidant les jeunes actifs à briser le plafond de pierre, Virgil permet d’éviter la transmission intergénérationnelle des inégalités.

Un modèle inédit pour les acquéreurs comme pour les investisseurs

Le modèle d’investissement de Virgil est unique en France : il permet d’un côté aux jeunes actifs de devenir propriétaires, de l’autre aux investisseurs d’avoir accès à un actif très recherché – l’immobilier résidentiel – en créant un impact sociétal éminemment positif sans pour autant renoncer à leurs objectifs de performance.

Virgil permet ainsi d’investir dans l’immobilier sans recherche de biens, sans gestion locative, sans maintenance. « Nous développons une solution inédite qui marie les attentes et les besoins des jeunes actifs comme des investisseurs » expliquent Saskia Fiszel et Keyvan Nilforoushan, les cofondateurs.

Depuis sa création, il y a 3 ans, Virgil a déjà financé 50 millions d’euros d’immobilier parisien et accompagné 10 000 personnes dans leur projet. Et Virgil veut aller plus loin : « Nous voulons transformer le futur des jeunes actifs en les sortant du piège locatif. Notre raison d’être, c’est de rétablir l’égalité face à l’accès à la propriété. Il s’agit d’offrir à toute une génération la liberté à travers l’indépendance financière”. poursuit Saskia Fiszel, co-fondatrice de Virgil.

Une levée de fonds de 15 millions d’euros pour soutenir l’expansion

Moins de deux ans après leur dernière levée de fonds (2,1 millions d’euros en seed puis 3 millions d’euros dans une société immobilière), le modèle Virgil renforce son attractivité pour plusieurs types d’investisseurs. La société lève ainsi auprès de ses investisseurs historiques, Alven, LocalGlobe, et Evolem, ainsi qu’auprès de Global Founders Capital.

Participent également à l’opération des sociétés d’investissement familiales de renom comme Aquasourca, et des business angels parmi lesquels Clément Alteresco (Morning), Emmanuel Amon (Pégase) ou Victoria van Lennep (Lendable).

Avec cette nouvelle levée couplant de manière inédite les investisseurs en capital-risque à des investisseurs immobiliers, Virgil se donne comme objectif de financer chaque mois 50 millions d’euros de projets. Cette nouvelle levée de fonds permettra de renforcer l’équipe et de scaler pour répondre à l’énorme besoin du marché : l’accession à la propriété, premier levier de création d’épargne et de patrimoine.