Avec les SCPI, la pierre devient accessible à tous

Temps de lecture estimé : 4 min

La pierre papier, l’immobilier qui s’adapte à vous

La pierre continue de susciter l’intérêt des Français, mais il existe de multiples manières d’investir en immobilier. Parmi elles, la pierre papier s’attire les faveurs de plus en plus d’épargnants. En effet, grâce aux Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), il est possible de réaliser un investissement immobilier très simplement.

Selon Antoine Cesari, conseiller en gestion de patrimoine chez Portail-SCPI.fr : “Le placement en SCPI présente un avantage de taille : il s’adapte à tous les profils d’épargnants. Il est possible d’y souscrire au comptant, à l’aide d’un crédit ou bien d’une assurance-vie. Surtout, le ticket d’entrée est nettement inférieur à celui de l’immobilier physique. Par exemple, certaines SCPI permettent d’investir à partir de 200 € seulement.”

De plus, la pierre papier constitue un des rares moyens d’investir progressivement en immobilier. En effet, il est possible de se constituer un capital graduellement, avec des versements programmés par exemple, ce qui offre notamment la possibilité de développer son patrimoine un peu à la fois, chaque mois ou chaque trimestre. Idéal pour l’investisseur qui souhaite épargner régulièrement, au rythme qu’il désire.

Pour mesurer combien un tel investissement peut vous rapporter, utilisez le simulateur SCPI de Portail-SCPI.fr et recevez une estimation gratuite de la performance de votre placement.

Un placement immobilier clé en main

Grâce à l’investissement en pierre papier, l’épargnant se constitue un patrimoine immobilier sans autre démarche que la souscription. De la diversification des actifs aux responsabilités locatives, en passant par l’entretien des biens ou encore la stratégie d’investissement… La société de gestion se charge de tout et propose un placement clé en main pour l’épargnant, qui peut en outre bénéficier de l’expertise de conseillers indépendants comme ceux de Portail-SCPI.fr.

“Les SCPI détiennent des actifs dans des domaines divers, tels que l’immobilier d’entreprise, de santé, logistique… Les biens sont sélectionnés selon des critères permettant de viser le meilleur retour sur investissement possible comme notamment le rendement locatif et la perspective de revalorisation du patrimoine. Tout ce processus ne requiert pas l’intervention de l’investisseur”, souligne Antoine Cesari.

Ainsi, le porteur de parts n’a qu’une tâche, celle de percevoir les revenus locatifs générés. Ces versements sont distribués par la société de gestion chaque trimestre ou chaque mois. L’objectif des sociétés de gestion est de verser des revenus réguliers aux investisseurs pendant toute la durée du placement. Celui-ci doit s’envisager sur un horizon de 8 à 10 ans afin de maximiser la rentabilité du placement.

Les rendements de l’immobilier en toute simplicité

Le rendement de la pierre papier, malgré la crise économique actuelle, continue de faire ses preuves. Sur la base des neuf premiers mois de l’année, le taux de distribution moyen de 2022 se situerait aux alentours de 4,50 % selon les analyses de l’Aspim/IEIF. A titre de comparaison, le rendement moyen de 2021 s’élevait à 4,49 % : en plus d’obtenir des résultats efficaces, ceux-ci sont particulièrement stables, même en période d’incertitudes économiques. Ainsi, c’est une performance qui n’est pas volatile, au contraire des marchés boursiers.

“Cette année encore, les SCPI font preuve de leur capacité de résistance face aux aléas économiques. Leur performance démontre leur solidité et conforte les investisseurs qui ont choisi la pierre papier comme solution pour leur épargne. Parmi les SCPI que nous recommandons à nos clients, certaines dépassent largement la moyenne et visent plus de 6 % de rendement en 2022”, confirme Antoine Cesari.

Pour valoriser au mieux votre investissement, il est essentiel d’être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. Son expertise vous permettra de constituer votre portefeuille immobilier en sélectionnant les SCPI adaptées à vos objectifs.

Si vous souhaitez investir en SCPI dans les meilleures conditions et bénéficier d’un accompagnement personnalisé, prenez contact avec les conseillers en gestion de patrimoine de Portail-SCPI.fr. Forts de plus de 10 ans d’expérience, leur but est de rendre accessible la SCPI à tous les types d’épargnants. Vous pouvez les contacter gratuitement au numéro suivant : 01.44.09.87.13 ou en prenant rendez-vous directement sur le site Portail-SCPI.fr, au jour et à l’heure qui vous conviennent.