Immobilier : Nodalview lève 4 millions d’euros

Au cours des deux dernières années, la demande de biens immobiliers a explosé, générant un nombre record de transactions dans toute l’Europe. Combiné à des taux d’intérêt bas, ce phénomène a placé les vendeurs dans une position favorable, ne nécessitant que peu d’efforts pour attirer les (nombreux) acheteurs.

Mais, le contexte macroéconomique défavorable d’aujourd’hui est en train de rééquilibrer le marché pour le ramener à ses niveaux pré-pandémiques. Bien qu’une partie des transactions continue d’avoir lieu, l’inflation et les récentes hausses de taux d’intérêt ont réduit l’appétit des acheteurs. Cela engendre une incertitude côté vendeurs qui se demandent si le moment est opportun pour mettre leur bien sur le marché. Ne sachant pas s’ils recevront une offre intéressante, cela risque de mettre en danger les revenus des agents immobiliers.

Le retour de l’expérience “acheteur”

Une étude révélatrice récemment menée par Nodalview a révélé que 88 % des biens répertoriés par les agents sur les principaux portails immobiliers en France et en Belgique n’utilisent toujours pas les technologies modernes appréciées des acheteurs. Il s’agit notamment de visites virtuelles à 360°, de plans schématiques 2D ou même de vidéos.

« Pendant des années, l’expérience des acheteurs immobiliers a été négligée« , explique Thomas Lepelaars, cofondateur et CEO de Nodalview. Les conditions complexes du marché font qu’il est plus important que jamais pour les professionnels de l’immobilier de prouver qu’ils peuvent attirer des acheteurs sérieux, en particulier dans un monde en pleine évolution numérique« .

Ce contexte exigeant va obliger les agents à redoubler d’efforts pour commercialiser avec succès les biens en ligne afin de trouver des prospects sérieux. Ce basculement du pouvoir remet l’expérience d’achat au centre de la transaction ce qui présente une opportunité unique pour Nodalview !

Aider les agents à maximiser la valeur d’un bien en modernisant la transaction

Un des atouts de Nodalview est qu’elle transforme les smartphones en super machines de marketing visuel. Ceci offre aux agents immobiliers de multiples options pour mettre en avant leurs biens en ligne. Nodalview permet aux agents de valoriser des biens de façon qualitative avec des photos descriptives et retouchées automatiquement, des visites virtuelles immersives à 360°, des vidéos attrayantes et des plans schématiques 2D ce qui garantit une visibilité maximale au bien à un moment où les acheteurs se font plus rares.

La plateforme offre également une solution innovante d’aide à la vente qui permet aux agents d’entrer en contact avec des prospects potentiels, d’une manière moderne, en réutilisant ces visuels de haute qualité. Les agents peuvent se connecter en ligne avec leurs prospects et les guider à distance à travers plusieurs propriétés. Totalement immergés dans une vue à 360°, ils peuvent filtrer et présenter les propriétés qui correspondent le mieux à leurs critères de recherche et établir une connexion humaine tout en calibrant l’intérêt des candidats. Tout compte fait, les agents gagnent un temps précieux en offrant une visite sur place uniquement aux prospects les plus intéressés. Cela permet de proposer aux vendeurs une vente sans friction en leur garantissant la meilleure offre possible.

La dernière innovation de Nodalview offre aux agents la possibilité de maximiser davantage la visibilité des biens de leurs clients en générant des publications directement sur les réseaux sociaux. Cela transforme chaque agent en un véritable digital marketeur. Ils peuvent ainsi à créer et publier des messages automatiques facilitant l’engagement et l’obtention de nouveaux prospects issus de ces plateformes.

Nouvelle levée de fonds

Malgré un marché exigeant, l’entreprise bruxelloise a clôturé un nouveau tour de table de 4 millions d’euros portant le total du montant levé à plus de 10 millions d’euros depuis sa création. Les investisseurs existants PROfounders Capital, Kfund et Volta Ventures ainsi que le nouvel investisseur finance&invest.brussels ont participé à l’opération.

« Nodalview nous a séduit par sa capacité à moderniser l’expérience d’achat et à améliorer la recherche immobilière, étape importante de la vie de chaque individu », commente Antoine Kuypers, finance&invest.brussels.

La technologie de Nodalview a déjà aidé à valoriser plus de 1.000.000 de biens en ligne et est utilisée dans plus de 30 pays. La scale-up bruxelloise continuera à se développer sur ses marchés principaux tout en élargissant davantage son produit au sein de la chaîne de valeur de l’immobilier.

« Nous avons vu le secteur de l’immobilier évoluer vers un écosystème plus numérisé et connecté. Les attentes en matière d’expérience client sont hautes et cela ne fera qu’augmenter à l’avenir. Nous continuons à croire que trouver sa prochaine maison est une étape importante dans la vie de chacun et nous sommes ravis de continuer à soutenir les agents immobiliers pour rendre cette expérience meilleure et plus facile pour tout le monde », précise Thomas Lepelaars.