Immobilier : Près d’1 propriétaire sur 4 aurait aimé passer les fêtes de fin d’année au coin du feu

A l’approche des fêtes de Noël, le portail immobilier SeLoger a interrogé les Français sur ce qu’ils souhaiteraient le plus changer ou ajouter à leur logement. Il a notamment chercher à connaître l’importance qu’ils accordent au fait d’avoir une cheminée dans leur intérieur.

La cheminée, l’élément le plus regretté en cette période de fêtes…

Et à la vieille des fêtes de Noël, c’est bien la cheminée (ou le poêle) qui est l’élément le plus regretté pour près d’un quart des propriétaires. Vient ensuite l’envie d’avoir une salle à manger plus grande, un salon plus spacieux (19%), pour accueillir de grandes tablées, ou des chambres en plus (19%) pour héberger confortablement ses invités.

… mais pas le plus recherché pour un achat immobilier

Et pourtant, quand il s’agit de prioriser les éléments susceptibles de leur donner envie d’acheter un bien, seuls 13% de Français citent la présence d’une cheminée comme déclencheur de coup de cœur décisif.

Le jardin reste le critère n°1

Le jardin, plébiscité lors des confinements liés à la crise sanitaire, reste incontournable (45% de citations), suivi par la taille du salon/salle à manger (30%) et la pièce en plus ou garage (20%). Si la cheminée ne semble séduire qu’en cette période hivernale, il n’est pas exclu qu’elle soit de plus en plus recherchée par des Français en quête d’économies d’énergie.

* Enquête YouGov France, réalisée sur 1001 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France pour le compte de SeLoger, du 28 au 29 novembre 2022