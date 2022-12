Immobilier : Près de 95 000 € de dons récoltés lors d’Octobre Rose par la Fondation l’Adresse

Temps de lecture estimé : 3 min

Comme chaque année, durant tout le mois d’octobre, les 350 agences du réseau l’Adresse se sont mobilisées pour apporter leur soutien aux femmes touchées par le cancer du sein lors de l’opération « Octobre Rose ».

Le principe est simple : ceux qui souhaitaient participer étaient invités à se rendre dans l’agence l’Adresse la plus proche de chez eux, ou à effectuer une demande directement sur le site de la Fondation pour récupérer gratuitement des panneaux et afficher leur aide à la cause.

Pour chaque panneau posé devant un domicile ou une vitrine, 10 euros ont ainsi été reversés par les agences à la Fondation l’Adresse pour être ensuite donnés à des associations nationales ou locales soutenant Octobre Rose.

Un nouveau record de dons pour l’opération « Octobre Rose »

Cette année, encore plus que les années précédentes, l’opération a été un succès grâce à la mobilisation des agences l’Adresse mais aussi des commerçants et habitants des villes dans lesquelles elles sont implantées : plus de 9000 panneaux ont été commandés et 94 440 euros de dons ont ainsi été reversés… un nouveau record après le succès des éditions précédentes qui ont permis de récolter plus de 45 000 € en 2020 et 78 255 € en 2021 !

« Nous sommes très heureux de l’ampleur et la réussite l’opération ‘Octobre Rose’ au sein du réseau l’Adresse qui témoigne des valeurs d’humanisme et de solidarité de notre réseau et de tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés. Depuis la création de la Fondation l’Adresse en 2019, année au cours de laquelle nous avions récoltés 20 000 euros, les dons ont été multipliés par 5, et nous ne comptons pas nous arrêtez là ! Nous allons continuer à faire vivre cette solidarité qui anime notre réseau au travers d’une seconde opération qui se déroulera en février et qui permettra de soutenir des enfants touchés par le cancer», explique Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.

Des dons reversés à 6 associations différentes, pour une action locale au plus près des femmes touchées par le cancer

Cette année, grâce au soutien de tous, agences l’Adresse, habitants et commerçants, la Fondation l’Adresse va ainsi pouvoir reverser 94 440 € de dons à 6 associations d’aide et d’accompagnement aux femmes atteintes d’un cancer : RoseUp (Paris et Gironde), Association Vendéenne de Lutte contre le Cancer (Vendée), Kocoon Ensemble Autrement (Vendée), Audomarose (Pas de Calais), Association VAincre le Cancer Solidairement (Seine et Marne) et La P’tite Parenthèse (Var).

« Forte de cette collecte de dons record, la Fondation l’Adresse a fait le choix cette année de reverser les fonds, dont le montant atteint un record, à différentes associations nationales ou locales, œuvrant au plus près des femmes touchées par le cancer. Nous espérons l’année prochaine pouvoir aider ainsi encore davantage d’associations, dans toute la France et sommes à l’écoute de celles qui en ont le plus de besoin » explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse. « Rien n’est plus beau que de s’unir pour partager », conclut-elle.