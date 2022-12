Coworking : Villes moyennes, zones péri-urbaines… IWG cible les territoires en 2023

Temps de lecture estimé : 3 min

A ce jour, IWG compte 140 centres dans l’hexagone, dont la moitié hors d’Ile-de-France. Fort de cet ancrage local, IWG compte développer un maillage territorial inégalé en visant notamment les zones périurbaines des métropoles ainsi que les villes moyennes et de taille plus modestes.

Une année 2022 placée sous le signe de l’enracinement du travail hybride en France

Aujourd’hui, le travail hybride n’est plus uniquement réservé aux freelances et travailleurs indépendants. La majorité des travailleurs dont les métiers peuvent s’exercer à distance aspirent désormais à plus de flexibilité. Et cela est encore plus vrai pour les jeunes générations. Selon le rapport People at Work de 2022, 53% des 18-24 ans seraient prêts à quitter leur entreprise si leur employeur leur refusait des options de travail flexible.

Christophe Burckart, Directeur Général d’IWG France décrypte : “La crise sanitaire a donné un élan incomparable au développement du travail hybride en France, et d’ailleurs les chiffres de la DARES le prouvent : les accords de télétravail signés par les entreprises en France ont été multipliés par 10 entre 2017 et 2021! Nous avons été aux premières loges de ce changement de paradigme et nous faisons notre maximum pour accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leurs tailles et leur niveau de développement, dans la mise en place de solutions hybrides adaptées.”

Pour répondre aux attentes des collaborateurs, et des entreprises, IWG a ouvert plus d’une dizaine de sites cette année. Et les résultats ne se font pas attendre : entre janvier 2022 et fin novembre 2022, les centres IWG en France ont vu leur fréquentation augmenter de presque +48%, avec une hausse largement tirée par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.

2023 sera territoriale, au travers de nouveaux partenariats

Si le coworking est né dans les grandes villes, son futur se trouve dans les territoires, en périphérie des métropoles. En allant implanter des espaces de coworking dans des petites ou moyennes villes et en zones péri-urbaines, IWG souhaite rapprocher les travailleurs de leur lieu de travail. C’était déjà tout le sens du rachat du réseau Stop&Work en 2019, réseau de centres qui cible les deuxième et troisième couronnes des grandes villes.

Le développement territorial en 2023 est donc axé principalement sur les régions où le groupe est encore peu présent avec des ouvertures prévues à Brest ou Lille, et dans les zones péri-urbaines comme par exemple à Carquefou en pays nantais. Par ailleurs, de nouveaux partenariats de franchisés ont été signés permettant à IWG de s’implanter dans des villes où le groupe ne possédait encore aucun espace de travail comme Poitiers et Clermont-Ferrand (ouvertures prévues en 2023).

“Notre boussole, c’est vraiment la réduction des trajets domicile-travail suivant le principe de la ville du quart d’heure. Le travail hybride doit apporter la possibilité, à des populations qui vivent trop éloignées du siège de leur entreprise, de pouvoir trouver un environnement professionnel convenable proche de chez elles lorsqu’elles ne souhaitent pas télétravailler, sans pour autant parcourir des kilomètres. Et pour avoir une force de frappe plus importante, nous avons recours à de nouveaux partenariats comme les franchises”, ajoute Christophe Burckart, Directeur Général d’IWG France.