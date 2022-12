Immobilier à la montagne : Où investir pour trouver la meilleure rentabilité ?

Temps de lecture estimé : 5 min

Chaque année, ce sont 10 millions de touristes qui choisissent les stations de ski des massifs de l’hexagone de mi-décembre à avril. La France ne compte pas moins de 250 stations de ski réparties entre les différents massifs : les Alpes, les Pyrénées, le Massif central ou encore les Vosges.

Certains Français font ainsi le choix d’investir dans une résidence de villégiature en montagne. Mais, dans quelles stations est-il le plus intéressant d’investir pour chaque massif et où la pratique du ski est la plus répandue avec un enneigement assuré ?

Prello, spécialiste de l’achat en copropriété de résidence secondaire, s’est posé sur cette question. Pour aiguiller les Français dans leurs recherches et les communes à prioriser, Prello a ainsi dressé un palmarès des stations les plus rentables où investir à travers un Top 5 pour les Alpes du Nord, les Alpes du Sud et les Pyrénées et un Top 3 pour les Vosges, le Jura et le Massif central.

La résidence secondaire à la montagne, un investissement de plus en plus plébiscité

Alors que la crise sanitaire a fortement impacté les vacances à la montagne de milliers de Français en 2021 avec la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski, le marché immobilier n’en demeure pas moins dynamique.

En effet, une croissance des transactions immobilières a même été enregistrée, notamment en Savoie (+21% en 2021). La montagne est d’ailleurs devenue une destination de choix. Très prisée des Français depuis juillet 2021, elle présente l’avantage de proposer un cadre dépaysant et des activités très variées, hiver comme été, pour les vacances ou les week-ends prolongés. Cet engouement pour la montagne en fait un choix de premier plan pour les investisseurs puisqu’on constate une augmentation moyenne des prix de 8,6% dans les stations en 2021 et de 21,3% sur 5 ans.

La demande des vacanciers pour la montagne est toujours plus importante quelle que soit la saison. En un an, une croissance de +20% a été enregistrée dans les stations village pour les locations de longue durée. De fait, l’attrait des investisseurs pour les biens en montagne semble justifié et pertinent pour leur assurer des revenus locatifs.

Des stations moins cotées qui ne sont pas pour autant moins rentables

A l’inverse du littoral, les communes en montagne jouissent d’un prix au m² plus avantageux et présentent de réelles opportunités pour les investisseurs qui cherchent à lier investissement plaisir et patrimonial.

Le département de la Haute-Savoie et sa proximité avec le Massif du Mont-Blanc en fait l’un des plus recherché pour l’achat d’une résidence secondaire à la montagne. Par conséquent, les prix s’envolent avec une augmentation de 8,9 % en 1 an et de 12,3 % en 2 ans. Dans ce département, il faut alors compter en moyenne 4 520 €/m².

Alpes du Nord

Valmeinier (commune de Valmeinier, Savoie) : 12,40% de rentabilité brute

Les Habères (commune de Habère Poche, Haute-Savoie) : 11,23% de rentabilité brute

Saint-Jean d’Arves (commune de Saint-Jean d’Arves, Savoie) : 11,14% de rentabilité brute

Alpe du Grand Serre (commune de la Morte, Isère) : 10,10% de rentabilité brute

La Norma (commune de Saint-Alban, Savoie) : 9,08% de rentabilité brute

Alpes du Sud

Molines-en-Queyras (commune de Molines-en-Queyras, Hautes-Alpes) : 13,97% de rentabilité brute

Montclar les 2 vallées (commune de Montclar, Alpes-de-Haute-Provence) : 12,26% de rentabilité brute

Vars (commune de Vars, Hautes-Alpes) : 11,97% de rentabilité brute

Chaillol (commune de Saint-Michel-de-Chaillol, Hautes-Alpes) : 11,69% de rentabilité brute

Les Orres (commune des Orres, Hautes-Alpes) : 9,47% de rentabilité brute

Pyrénées

Guzet (commune de Ustou, Ariège) : 11,83% de rentabilité brute

Formiguères (commune de Formiguères, Pyrénées-Orientales) : 11,68% de rentabilité brute

Gourette (commune de Eaux-Bonnes, Pyrénées Atlantiques) : 10,62% de rentabilité brute

Saint-Lary-Soulan (commune de Saint-Lary-Soulan, Hautes-Pyrénées) : 8,62% de rentabilité brute

Barège (commune des Barège, Hautes-Pyrénées) : 7,04% de rentabilité brute.

Jura

Métabief Mont d’Or (commune de Métabief, Doubs) : 8,68% de rentabilité brute

Monts Jura (commune de Entre-Deux-Monts, Jura) : 8,56% de rentabilité brute

Les Rousses (commune des Rousses, Haut-Jura) : 7,77% de rentabilité brute

Vosges

Le Ballon d’Alsace – St Maurice sur Moselle (commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, Vosges) : 11,87% de rentabilité brute

La Bresse – Hohneck (commune de La Bresse, Vosges) : 11,34% de rentabilité brute

Gérardmer (commune de Gérardmer, Vosges) : 8,27% de rentabilité brute.

Massif Central

Le Lioran (commune de Laveissière, Cantal) : 9,91% de rentabilité brute

Le Mont-Dore (commune du Mont-Dore, Puy-de-Dôme) : 8,62% de rentabilité brute

Besse Super-Besse (commune de Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme) : 5,82% de rentabilité brute.

Se faire plaisir tout en gagnant de l’argent !

Il n’en reste pas moins que, quels que soient le type de bien et son lieu d’acquisition, un projet d’investissement locatif ne s’improvise pas. Ce dernier implique de connaître les spécificités du marché, de respecter la réglementation en vigueur, de trouver des locataires et de leur apporter satisfaction, autant de facteurs de réussite particulièrement chronophages.

Aussi, pour faciliter la tâche de ses clients, Prello signe un mandat de gestion avec chaque acquéreur afin de gérer la mise en location courte durée du bien et la redistribution équitable des revenus entre les copropriétaires. En outre, chacun des biens proposés par la start-up a fait préalablement l’objet d’une étude de rentabilité destinée à évaluer son potentiel locatif et à garantir un produit performant aux acquéreurs.

« L’acquisition d’une résidence secondaire, et qui plus est à la montagne, a souvent été synonyme d’achat plaisir mais impliquant d’importantes dépenses, conclut Ludovic de Jouvancourt, co-fondateur et CEO de Prello. La situation est aujourd’hui très différente : plus des deux tiers des propriétaires louent désormais leur bien au moins une fraction de l’année afin de couvrir tout ou partie des frais qu’il engendre, et près d’un achat de résidence secondaire sur trois en Europe s’effectue à des fins locatives. Cette évolution s’explique par l’attrait grandissant des vacanciers pour ce type de logement ainsi que par une prise de conscience des propriétaires des revenus qu’ils peuvent en tirer. Pour mettre tous les atouts de son côté, il est toutefois nécessaire d’investir dans une bonne situation géographique. Comme toujours, l’emplacement fait le placement. Il faut aussi proposer un bien de qualité, propre et bien équipé, comme chez soi ! »