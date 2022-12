Immobilier d’entreprise : Ekivolt accompagne le tertiaire dans sa transition énergétique

Temps de lecture estimé : 4 min

Il y a des entreprises dans l’ère du temps … Après une école de commerce, Nicolas Scarano fait ses armes chez Dalkia et Vinci dans la maintenance technique au sein des bâtiments tertiaires mais le confinement, qui lui permet de se poser, et la parution du « décret tertiaire », qui impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour les bâtiments tertiaires – 60% d’énergie économisée à l’horizon 2050 -, vont lui donner une idée : créer une startup pour accompagner, par le biais de la technique et du service, les bâtiments du tertiaire (bureaux, logistique et centre commerciaux), secteur très énergivore, dans leur transition énergétique.

Ekivolt aide ses clients à tendre vers les objectifs du décret tertiaire

« Pour réaliser les économies visées, pas d’autre choix que de mesurer et investir, explique-t-il. Ekivolt est complètement dans le sujet du décret tertiaire et de la sobriété énergétique. De nombreuses d’entreprises n’ont pas la bonne approche dans leur manière de traiter la question de l’énergie. Elles utilisent différents prestataires pour les aider à consommer moins. Ekivolt accompagne, elle, ses clients du début à la fin.».

Ekivolt : une filiale de Butagaz

Fort d’un bon démarrage, Nicolas Sacarano se rapproche l’année dernière de Butagaz, fournisseur multi-énergies et multi-services, pour accélérer le modèle. Il cherche en effet un partenaire corporate avec une solide image de marque et qui dispose d’un réel savoir-faire autour de l’énergie. Aujourd’hui, Ekivolt et Butagaz accompagnent ensemble les entreprises dans la définition de leurs stratégies environnementales et l’optimisation de leur consommation énergétique. Ekivolt étant ainsi la filiale du Groupe qui opère la transition énergétique dans le milieu tertiaire (foncières, zones d’activité et centres commerciaux, bureaux de + de 1 000 m² et entrepôts).

Compter, mesurer et refacturer au réel

Pour permettre à ses clients de réaliser de belles économies et de respecter la réglementation, Ekivolt les accompagne de plusieurs manières. La start up mesure dans un 1er temps la consommation d’énergie réelle dans les bâtiments. Pour ce faire, elle installe des capteurs dans les immeubles de bureaux. Ces derniers remontent ce qu’on appelle de la donnée de comptage (électricité, gaz) Le client peut ainsi refacturer la consommation à son locataire au réel, donc au plus juste. Encore aujourd’hui, de nombreuses entreprises facturent les locataires du tertiaire selon une estimation basée sur la surface occupée et non pas en fonction de leur consommation réelle.

« Avec les nouvelles réglementations, ce n’est plus possible puisqu’il faut désormais compter ce qu’on économise, reprend Nicolas Scarano. Refacturer à la surface n’a plus de sens. Et si on ne compte pas, si on n’a pas de méthodologie, on parle dans vide. »

Proposer des actions de performance énergétique

Ekivolt met ensuite à disposition des bureaux d’étude ou des services technique de ses clients cette « précieuse » donnée afin qu’ils puissent l’analyser. Et enfin, Ekivolt conseille ses clients sur la manière d’utiliser et d’optimiser leur consommation énergétique. Important lorsqu’on sait que l’usage représente entre 30 et 40 % de la consommation d’un site.

« On alerte un client si sa consommation dérive. Par exemple, on est capable de lui préciser, en fonction de la donnée concernant l’électricité de l’immeuble qu’on possède, sur quelles plages horaires il peut se permettre d’éviter de chauffer. Les entreprises et leurs collaborateurs sont depuis déjà quelques années sensibles aux sujets liés à l’écologie mais, cette année encore plus, tout le monde est vigilant sur sa consommation. Au prix de l’énergie ! Et rappelons que le Plan de Sobriété de l’Etat, c’est 10 % rien que cette année et c’est énorme. »

L’entreprise travaille avec de nombreuses foncières comme Icade, des property manager comme CBRE ou SAVILLS, et de grands utilisateurs comme la Licorne Blablacar ….