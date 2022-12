La peinture écolo se met à la déco

Temps de lecture estimé : 3 min

Quel critère pour une peinture saine ?

Les peintures les plus respectueuses de votre santé sont les produits composés d’un solvant à base d’eau, c’est à dire les peintures acryliques et les peintures naturelles.

A éviter donc : les peintures glycéro, qui sont polluantes. Mais même à base d’eau, certaines peintures rejettent davantage de composés organiques volatils (COV), qui peuvent se révéler nocifs pour les voies respiratoires, que d’autres. Mieux vaut donc choisir une marque engagée, qui ne contient pas ou peu de produits controversés et tend vers le zéro COV.

A quoi faire attention lorsqu’on choisit sa peinture ?

Pour bien choisir sa peinture, on regardera avec attention le ou les labels dont elle bénéficie, mais aussi sa composition.

L’écolabel européen limite à 10g/L l’émission de COV pour la peinture mate et 40g/L pour la version brillante. Cet écolabel garantit un cycle de production respectueux de l’environnement mais aussi l’absence de substances cancérigènes, tout en assurant une bonne qualité de peinture.

La peinture bio, elle, va plus loin. C’est une peinture biosourcée, donc fabriquée à partir de résine naturelle biodégradable et non de produits pétroliers, même si une marge d’erreur de 5 % est tolérée.

Quelles sont les marques de peinture écologique ?

En France, quelques marques ont réussi à prendre des parts de marché sur le circuit de la peinture écologique.

Algo, par exemple, est une marque de peinture fabriquée à base d’algues en Bretagne. Elle utilise même des déchets d’algues, qui sont recyclés dans une démarche écologique. Cette marque est distribuée chez Leroy Merlin et propose un nuancier doux, notamment pour la chambre d’enfant, travaillé dans les tendances du moment. Sa couvrance est excellente et son émission de COV quasiment nulle (moins de 1g / litre).

Autre leader du genre : Pure & Paint. C’est une des marques pionnières en matière de peinture végétale, imaginée par une décoratrice d’intérieur lyonnaise. Elle décline un joli nuancier, toujours avec une émission de COV inférieure à 1g / litre.

La peinture Roséus, à la finition veloutée, de chez Pure & Paint

Colibri, enfin, une marque française, offre une gamme de peinture biosourcée et saine, au large choix de couleurs subtiles, fabriquée en circuit court.

La peinture biosourcée Colibri offre un large choix de couleurs pour une déco sur-mesure

Aujourd’hui, toutes les grands fabricants de peinture comme Tollens ou Dulux Valentine, mais aussi les marques déco prisées des architectes d’intérieur comme Ressource ou Farrow & Ball développent des gammes de peinture responsables à faible émission de COV.

Combien ça coûte de peindre écolo ?

Pas si cher puisqu’il faut compter entre 20 et 25€ le pot de 0,5L chez Algo, Pure & Paint comme chez les marques leaders.