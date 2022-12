« Location : Comment trouver un garant », Thomas Reynaud, Garantme

Temps de lecture estimé : 1 min

Thomas Reynaud, fondateur de Garantme est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il explique comment sa proptech accompagne les candidats locataires. Et aide les professionnels de l’immobilier à sécuriser leur parc locatif. « On travaille avec 3500 agences immobilières. On se porte garant pour 40 000 locataires en France », explique t-il. Combien ça coûte ? « 3,5% du montant du loyer – moins de 30 euros par mois en moyenne sur la durée du bail« , précise Thomas Reynaud. Et d’ajouter : « Depuis 18 mois, nous accompagnons aussi les agences immobilières avec une assurance maison qui leur permet d’assurer à date fixe le versement du loyer au propriétaire. »