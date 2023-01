Professionnels de l’immobilier : Gardez le cap et la bonne humeur en 2023

L’inflation, l’augmentation des taux, l’augmentation des refus de prêts associés à une conjoncture instable, laissent supposer un gros tassement du marché en 2023 avec un nombre de transactions qui va continuer de baisser. Fort heureusement, l’immobilier une passion française et l’histoire nous montre dans les crises antérieures que nous nous relevons toujours. Suivez les conseils de Jonathan Voogt, coach immobilier chez Expertimo, pour garder la bonne humeur et continuer de servir ses clients.

Reprenez sur de bonnes bases

On dit souvent que le début d’année rime avec bonnes résolutions. Bien que je suis de ceux qui pensent que toute l’année doit être synonyme de bonnes résolutions, servons-nous tout de même de ce moment pour faire le point. Je vous propose un exercice avant de poursuivre votre lecture.

Replongez-vous dans l’année passée et concentrez-vous sur ce que vous avez entrepris en vous concentrant sur le positif.

Qu’est-ce qui a fonctionné ?

Combien de personnes avez-vous rendu heureuse grâce à vos services ?

Quelles sont vos plus belles victoires ?

Combien avez-vous eu de recommandations ?

Combien de partenariats avez-vous noués ?

Concentrez-vous sur le positif

À présent, marquez tout sur un papier, accrochez-le au mur et regardez ce que vous avez écrit.

Savourez le fruit de votre travail

Ce que vous avez inscrit est votre réussite, votre persévérance et vous ne le devez qu’à vous-même. Ce sont vos résultats et vous devez-vous féliciter pour ce que vous avez réalisé. Félicitez-vous car ça fait du bien au moral et vous n’avez pas volé votre réussite !

Il y a forcément du négatif dans ce que vous avez entrepris l’année dernière. Ce n’est pas grave. Nous sommes des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Servez-vous de vos échecs pour vous fixer de nouveaux objectifs.

Et si 2023 est mesquin avec vous, relisez votre fiche accrochée au mur. Ça vous remontera le moral et vous-vous rappellerez que vous êtes un bon professionnel de l’immobilier. Vous en repartiez boosté et de bonne humeur.

Commencez votre journée de manière positive

Les émotions, qu’elles soient positives ou négatives, ça se cultive. Si vous-vous sentez morose dès le lever, un changement de paradigme s’impose si vous souhaitez continuer à rentrer du mandat.

Afin de commencer la journée du bon pied, je vous conseille d’éviter en premier lieu d’allumer la télévision ou de regarder les réseaux sociaux.

En effet, les mauvaises nouvelles abondent et en commençant la journée en prenant un cocktail d‘émotions négatives, vous risquez d’en faire profiter votre clientèle.

Or, vos clients ont autant besoin d’émotions positives que vous.

De plus, si vous souhaitez gagner la confiance de ces derniers, vous devez plutôt leur remonter le moral plutôt que de leur faire profiter de votre mauvaise humeur.

La confiance de vos prospects se gagnera si vous-vous montrer sous votre meilleur jour et que vous aidez vos clients à résoudre leurs problèmes.

Commencez la journée par réfléchir aux dernières choses positives que vous avez vécues, entraînez-vous à sourire 5 min devant le miroir tous les matins, faites de l’exercice ou réfléchissez : comment aujourd’hui vous allez enrichir vos relations avec vos clients.

Offrez la meilleure expérience à vos clients

Si vos clients ont besoin d’avoir affaire à une personne positive et enthousiaste, ils ont encore plus besoin d’avoir affaire à un vrai professionnel de l’immobilier. C’est pourquoi, vous devez mettre au centre de vos attentions la meilleure expérience de vos clients. Et c’est encore plus vrai en 2023.

Pourquoi vos prospects signeraient avec vous alors qu’ils ont vu 5 professionnels avant vous ? Qu’avez-vous à leur offrir en plus ? Quelle est votre facteur différenciant ou quelle est votre argument unique qui vous démarque de vos concurrents et quelles relations souhaitez-vous entretenir avec les gens ?

Afin de bien débuter l’année, faites le point sur vos performances passées et déterminez vos failles.

En 2023, vous allez vraiment avoir besoin de répondre à ces questions si vous souhaitez réaliser un bon chiffre d’affaires. Et faire du chiffre d’affaires, ça rend de bonne humeur !

Donnez !

D’après ce qu’on appelle le phénomène de réciprocité, le cerveau humain est conditionné pour rendre lorsqu’il reçoit. De fait, lorsque vous mettez au centre de vos attentions l’expérience client et que vous donnez de votre personne, vos clients vous le rendront par leur confiance.

Mais donner ne s’arrête pas à la meilleure prestation que vous pourriez offrir à vos clients, car si l’on réfléchit un peu, c’est pour cela qu’il vous paye. Vous devez considérer vos clients comme vos meilleurs amis et les traiter comme tel. Votre service doit dépasser les attentes que vos prospects imaginaient.

Par ailleurs, qu’est-ce qui vous empêche de vous inscrire dans une association locale comme donateur ou mécène ? Faites plaisir aux autres, donnez de votre personne et véhiculez une image philanthropique sur votre secteur.

Non seulement aider les autres fait du bien au moral et ça met de bonne humeur, mais encore une fois, vous allez actionner le mécanisme de réciprocité dans la tête des gens et les recommandations ne tarderont pas à venir !

Travaillez votre empathie envers les autres

2023 sera certainement une année complexe et tout le monde va avoir besoin d’aide ou de chaleur humaine. Alors, vos clients vont montrer de l’instabilité, des jugements ou réflexions erronées, des rétractations incompréhensibles etc … enfin, plus que d’habitude.

Ne les jugez pas et ne les blâmez pas. Mettez-vous simplement à leur place et réfléchissez comment vous auriez réagi à leur place.

De la même manière certainement …

Montrer de l’empathie envers vos clients prouvera que vous êtes un conseiller immobilier attentionné et à l’écoute.

Et qui pensez-vous que votre client recommandera quand il aura une information à donner ? Le professionnel à l’écoute ou celui qui leur aura raccroché au nez ?

Avec une attitude empathique, vous aidez vos clients dans leurs choix et vous faites vraiment de l’immobilier.

Et faire de l’immobilier ça fait du bien au moral et ça rend de bonne humeur !