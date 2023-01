Nomination : Juliette Medana, Directrice du Conseil en Développement Durable de JLL

Juliette Medana rejoint JLL en tant que Head of Sustainability Consulting. Elle a pour mission de conseiller les investisseurs et les entreprises sur la définition de leur stratégie éco-responsable et de les accompagner dans la mise en oeuvre.

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris (ESPCI) et de l’école des Mines ParisTech, Juliette Medana, 40 ans, a débuté sa carrière en 2005 chez Total en tant qu’Ingénieur projet éolien. En 2007, elle rejoint Solvay Energy Services aux achats d’énergie, dirige les activités de trading et dispatching en Europe avant d’être promue Energy & CO2 Business Development Manager. Elle intègre Schneider Electric en 2015 où elle occupe le poste de Directeur Energy & Sustainability Services pour la France, puis prend la tête de la division Sustainability Business pour l’Europe du Sud.

« La combinaison des savoir-faire de JLL et son positionnement tout au long de la chaîne de valeur immobilière sont clés pour accompagner la transition écologique et matérialiser les opportunités de valeur partagée entre les différentes parties prenantes. Nous souhaitons accroître et accélérer notre impact chez nos clients et avons un objectif ambitieux de croissance des activités Sustainability Consulting pour 2023. », explique Juliette Medana.

Accompagner les clients de JLL sur le développement durable

L’arrivée de Juliette Medana, à Paris, a pour objectif de renforcer l’accompagnement de JLL auprès des investisseurs et des locataires qui souhaitent intégrer les critères sociaux et environnementaux dans leur stratégie, leurs activités et leur reporting. Juliette Medana et son équipe de consultants s’appuieront sur les expertises des spécialistes en développement durable des équipes valorisation, Project & Development Services, Capital Markets et technologies de JLL en Europe et dans le monde pour répondre aux enjeux des différents acteurs de la chaîne de valeur et assurer la mise en oeuvre des plans d’actions.

« JLL ambitionne de devenir leader dans le conseil en développement durable en facilitant la transition énergétique de ses clients. Parmi les leviers d’action : l’intégration dans chacune de nos offres de services de la dimension développement durable. L’arrivée de Juliette Medana à la tête du conseil stratégique en développement durable pour l’Europe continentale nous permettra d’accélérer notre action, de mieux servir nos clients – investisseurs et entreprises – et façonner ensemble le futur de l’immobilier, en agissant sur les bâtiments, bien sûr, mais aussi à l’échelle des quartiers et des villes», conclut Charles Boudet, CEO JLL France, BeLux, Europe du Sud et Centrale.