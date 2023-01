Nomination : Emmanuel de Roquefeuil, Directeur Général Adjoint chez Bouygues Bâtiment Nord Est

Ingénieur diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie de Cachan, Emmanuel de Roquefeuil, 43 ans, marié et père de 3 enfants, rejoint le Comité de Direction Générale de Bouygues Bâtiment Nord Est, en tant que Directeur Général Adjoint en charge du Grand Est et de la Bourgogne Franche-Comté.

21 ans au sein du Groupe Bouygues

Pur produit du Groupe Bouygues entré il y a 21 ans, Emmanuel de Roquefeuil commence sa carrière en tant que conducteur de travaux chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Au cœur de cette entité, il évolue dans des fonctions travaux puis commerciales sur l’agence de Seine-et-Marne, qu’il dirigera ensuite jusqu’en 2019. Il prend alors la responsabilité d’une Direction Territoriale sur l’Ouest de l’Ile-de-France, qu’il étend en 2021 au département de la Seine-Saint-Denis. Il était membre du Comité de Direction de Bouygues Bâtiment Ile-de-France – Habitat Social.

Une volonté de relever les défis importants du secteur

« Originaire de Lorraine, je suis très heureux de retrouver ces 2 régions du Grand-Est et de la Bourgogne Franche-Comté dans lesquelles j’ai vécu. Notre implantation y est forte et historique. Chacune de nos agences est un outil formidable que nous utiliserons pour relever les défis importants qui s’offrent à nous : tenir notre rôle d’acteur économique local en participant au développement et à l’attractivité des territoires, et accélérer notre démarche stratégique « Construire Autrement ». Répondre aux enjeux de décarbonation de notre secteur d’activité, et prendre en compte toutes les composantes locales du développement durable, c’est le cœur de notre stratégie de différenciation« , précise Emmanuel de Roquefeuil.