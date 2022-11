Bouygues: bénéfice en recul sur neuf mois mais revenus en nette hausse

Temps de lecture estimé : 1 min

Le bénéfice du groupe Bouygues s’établit à 537 millions d’euros, soit -33% comparé à une base favorable en 2021 qui intégrait notamment des plus-values de cessions de data centers chez Bouygues Telecom et des cessions d’actions d’Alstom.

Tous les métiers du groupe montrent une activité à la hausse, et en particulier Colas, sa branche travaux publics, à +18%.

Le groupe de BTP, médias et télécoms, qui observe une « dynamique commerciale solide dans les télécoms et un carnet de commande dans la construction et les services offrant une bonne visibilité sur l’activité« , confirme ses objectifs pour 2022, en l’occurrence « une nouvelle augmentation de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel courant« .

Pour autant « Bouygues reste très vigilant quant aux évolutions macroéconomiques et à leurs répercussions directes et indirectes sur les activités et les résultats« , note-t-il.

Le géant du BTP a finalisé début octobre son acquisition d’Equans auprès d’Engie, plus grosse opération de rachat jamais réalisée par le groupe créé en 1952. Elle doit lui permettre d’accélérer sur les services de la transition énergétique.