Immobilier : Votre espace « Gérer mes biens immobiliers » vous permet de déclarer l’affectation de vos biens

Vous êtes propriétaire d’un logement ? Le service « Gérer mes biens immobiliers » sur impots.gouv.fr s’enrichit pour vous permettre de vous conformer à la loi et de déclarer avant le 30 juin qui occupe vos biens à usage d’habitation.

En 2023, des évolutions interviennent en matière de fiscalité directe locale… La taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et tous les contribuables. En revanche, elle reste applicable aux autres locaux, notamment pour les résidences secondaires. Il en va de même de la taxation des locaux vacants.

Du nouveau sur « Gérer mes biens immobiliers »

Dans ce cadre, afin d’identifier les locaux qui demeurent taxables, la loi de finances pour 2020 a mis en place une nouvelle disposition déclarative à destination de l’ensemble des propriétaires (personnes physiques et personnes morales).

Elle est à accessible depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique « Gérer mes biens immobiliers ». Cet onglet permet déjà aux propriétaires de répertorier l’ensemble des biens immobiliers qu’ils possèdent avec leurs caractéristiques, comme l’adresse et le descriptif du local, la nature du local, les lots de copropriété, surface, nombre de pièces, dépendances rattachées……

Déclarer les occupants des biens à usage d’habitation avant le 30 juin.

Pour chacun de leurs locaux, les propriétaires de biens immobiliers sont désormais invités à indiquer avant le 30 juin 2023 l’affectation de chaque bien, c’est-à-dire s’il s’agit d’une résidence principale, une résidence secondaire, un logement locatif… et à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023). Ensuite, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration.

Au plan national, ce sont 34 millions de propriétaires qui sont concernés par cette nouvelle déclaration pour 73 millions de locaux.