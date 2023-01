Performance énergétique : 87 % des Français déplorent l’absence d’étiquettes pour les radiateurs

Etiquetage énergie, normes, labels … Les Français ont-ils trop ou pas assez de repères pour choisir leurs radiateurs ? Rothelec, le spécialiste du chauffage électrique économique, dévoile les résultats d’une enquête réalisée afin de savoir si les Français arrivent bien à choisir leurs appareils avec tous ces critères d’efficacité énergétique différents.

89 % sont attentifs à cette dimension des Français soucieux de performance énergétique

Aujourd’hui, les Français sont autant intéressés par les qualités d’utilisation de leurs appareils électriques que par leurs performances énergétiques. En effet, plus de 89 % sont attentifs à cette dimension : 42 % sont très soucieux des performances énergétiques et 47 % relativement attentifs. Seulement 15 % n’y prêtent aucune attention.

Pour comparer la performance énergétique de différents produits et appareils électroménagers, les Français ont très vite adopté le réflexe de l’étiquetage énergétique. Ainsi, plus de 86 % déclarent connaître l’étiquetage permettant d’indiquer la consommation d’énergie d’un appareil. Mais seulement 31 % comprennent la classification des lettres allant de A+++ à G et 55 % avouent ne pas savoir exactement leur signification. Enfin, 14 % avouent totalement en ignorer le sens.

Seuls 37 % des Français savent que les étiquettes énergie ne figurent pas sur les radiateurs

Mais à la question « Selon vous, ces étiquettes énergie sont-elles également sur les radiateurs ? », très peu de Français trouvent la bonne réponse. En effet, 32 % des personnes interrogées pensent que « oui » et 31 % ignorent si c’est le cas. Seulement 37 % des Français savent que les étiquettes énergie ne figurent pas sur les radiateurs.

Pour ou contre l’étiquette sur les radiateurs ?

La grande majorité des Français, soit plus de 87 %, souhaiterait que l’étiquette énergie soit également inscrite sur tous les radiateurs électriques. Une mesure qui permettrait ainsi de pouvoir mieux comparer entre eux les différents systèmes et appareils de chauffage.

Peu de Français sont au courant des normes

Afin de remplacer cette absence d’étiquetage sur les radiateurs, deux autres normes ont été créées : la NF électricité Performance et la norme européenne Eu.BAC. Malheureusement, peu de personnes en connaissent l’existence. Ainsi, 59 % n’ont jamais entendu parler de la NF électricité Performance et plus de 62 % de la certification européenne Eu.BAC.

La signification des labels de la norme NF électricité Performance n’est reconnue que par 31 % des Français qui parviennent ainsi à les interpréter correctement :

NF électricité Performance 1 étoile * = Chaleur instable, appareil peu économique ;

NF électricité Performance 2 étoile ** = Chaleur stable, appareil relativement économique ;

NF électricité Performance 3 étoiles *** = Chaleur très stable, appareil très économique ;

NF électricité Performance 3 étoiles *** + 1 œil = chaleur très stable, appareil très économique et fonctions avancées.

85 % des personnes interrogées aimeraient des étiquettes énergie sur les radiateurs pour comparer leurs performances énergétiques

Face à la complexité des différents labels et des normes, plus de 85 % des personnes interrogées préféreraient avoir des étiquettes énergie sur les radiateurs afin de mieux comparer leurs performances énergétiques.

« La performance d’un radiateur conditionne à la fois le confort de chauffe de l’utilisateur mais également la maîtrise de la consommation d’énergie. A la fois motivés par des convictions écologiques et très soucieux de leur pouvoir d’achat, les consommateurs français se montrent de plus en plus attentifs à la performance énergétique de leurs appareils de chauffage. Mais face à la multitude d’appareils proposés sur le marché, à quels indices peuvent-ils se fier pour faire leur choix ? De toute évidence, ils ne peuvent se référer aux étiquettes énergie inexistantes pour les radiateurs électriques. Une aberration, lorsque l’on sait que 38% des résidences principales se chauffent à l’énergie électrique et que la part de budget des ménages français consacré au chauffage s’élève en moyenne à 1 696 euros/an. La solution la plus simple aujourd’hui : se fier à des constructeurs qui communiquent en toute transparence sur les qualités et performances énergétiques de leurs appareils », a conclu Éric Anes, Directeur Général de Rothelec.

Ces informations sont issues d’une enquête réalisée par Rothelec auprès de 2 104 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, entre le 4 et le 11 janvier 2023.