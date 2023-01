Immobilier : Noovimo rachète la force commerciale du réseau immobilier Home Land Transaction

Dans un contexte d’incertitudes, certains acteurs de l’immobilier se portent particulièrement bien et cherchent à se développer. À l’image de Noovimo, réseau de conseillers immobiliers indépendants nantais qui vient de racheter la force commerciale du réseau d’agents commerciaux Home Land Transaction (HLT), basé en Nouvelle-Aquitaine.

Une nouvelle filiale : Noovimo Sud Ouest

Une opération qui lui a permis de créer une nouvelle filiale le 20 décembre dernier : Noovimo Sud Ouest (NSO) composée de Noovimo représentée par Marc Gallon, Christophe Genest (Directeur Commercial de Noovimo) et Emilie Viala (Dirigeante créatrice de HLT).

« C’est une première dans le monde de l’immobilier : la dirigeante du réseau racheté réinvestit dans une filiale pour continuer à suivre ses équipes et développer cette structure« , précise Marc Gallon, le fondateur de Noovimo.

Une rencontre au RENT et une envie commune de développer un réseau régional

Emilie Viala et Marc Gallon se sont rencontrés lors d’un salon de l’immobilier à Paris (RENT) en 2017. Tous deux partageaient une approche commune : développer un réseau régional dont l’ADN repose sur de fortes valeurs. Depuis, ils ont continué à échanger de manière régulière sur leur vision de l’entreprise, leur management, leurs outils et leurs formations. Les discussions étaient fluides, en confiance, sincères et avec de l’humour.

« Nous avons la même vision de l’entreprise et du management, un intérêt particulier porté à chaque agent commercial, et prônons la création de réseaux régionaux avec un esprit familial », reprend Marc Gallon.

Au cours de leurs nombreux échanges en 2021, Marc a proposé à Emilie une belle aventure : la création de la filiale Noovimo Sud Ouest (NSO). En juin 2022, de nombreux échanges ont commencé et en septembre 2022 un premier pas a été franchi dans la concrétisation de ce projet, chacun recherchant une personne de confiance avec qui partager et évoluer. Or, tous deux avaient des attentes complémentaires qui pouvaient tout à fait se rejoindre dans un projet commun.

« Nous avons vu l’opportunité de prendre un nouveau virage, un nouvel élan dans notre développement. Le contexte économique qui se différencie a renforcé notre choix et accéléré notre décision en cette fin d’année », explique Emilie Viala.

Noovimo Sud Ouest rayonnera sur la Nouvelle-Aquitaine

Noovimo Sud Ouest (NSO), à l’image de Noovimo, ambitionne une croissance sage et mesurée. Il veut fédérer dès cette année une équipe de 30 conseillers immobiliers et espère atteindre un chiffre d’affaires de 1 million d’euros. Le réseau prévoit ensuite de passer à 40 conseillers en 2024 (soit 1,5 million de CA) et à 55 conseillers en 2025 (soit 2 millions de CA).

« Une croissance qui se fera dans le respect des valeurs de ce réseau de proximité innovant : développement et réactivité, présence, écoute de tous et de chacun, conclut Emilie Viala. Notre philosophie ? Du sérieux dans le travail, le respect des valeurs fondamentales et surtout la satisfaction de nos clients. »