Crédit immobilier : Le taux de votre prêt ne pourra pas dépasser 3,79% sur 20 ans en février

A partir du 1er février, les taux d’usure seront révisés tous les mois. Les prochains taux d’usure viennent d’être publiés. Pour les durées de 20 ans et plus, il est fixé à 3,79% contre 3,57% actuellement.

Le 26 janvier 2023, le Journal Officiel annonçait publiquement par décret la modification du calcul du taux d’usure. Dès le 1er février prochain, ce taux sera revalorisé tous les mois au lieu de trimestriellement auparavant, sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents, et ce, jusqu’au 1er juillet.

Le prochain taux d’usure est donc fixé à 3,79% pour les durées 20 ans et plus, pour 3,57% actuellement

Le barème des nouveaux taux d’usure vient donc d’être publiés au Journal Officiel pour le mois de février. Ils sont en hausse significative de 0,12 point sur les durées les plus courtes et de 0,22 points sur les durées de crédit de 20 ans, soit 0,74 points supplémentaires par rapport à fin 2022 !

Pour les prêts d’une durée inférieure à 10 ans, le taux d’usure est fixé à 3,53%, pour les prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, il est fixé à 3,71% et, pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, il est fixé à 3,79%.

A titre d’exemple : Un emprunteur avec des revenus moyens voulant emprunter 200 000 € sur 20 ans à 3,30 % avec un taux d’assurance à 0,35 % sur capital restant, avec une garantie Crédit Logement à 2660 € et 1000 € de frais de dossier aura actuellement un TAEG à 3,76 % et la possibilité d’être financé, alors que ce n’aurait pas été le cas en janvier.

Cette hausse est-elle une bonne nouvelle pour les emprunteurs ?

« Avec la remontée quasi hebdomadaire des taux de crédit mais un taux d’usure révisé tous les trois mois, les dossiers des candidats à l’emprunt étaient très vite bloqués. Ils devaient alors attendre la révision du trimestre suivant. Désormais le taux d’usure, révisé chaque mois, devrait mieux suivre l’augmentation des taux de crédit et coller à la réalité des taux pratiqués. Le nouveau taux annoncé aujourd’hui est assurément une bonne nouvelle, le marché de l’immobilier devrait se fluidifier assez rapidement d’autant que la demande est bien là ! », décrypte Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.

« Cette remontée mensuelle que nous estimons significative est une très bonne nouvelle qui va permettre de débloquer l’octroi de crédit et d’avoir une plus large fenêtre de tir pour obtenir des accords de prêt que celle de quelques semaines, en début de période, que nous avions lors de la révision trimestrielle. Avec des taux d’usure à 3,79 % sur 20 ans et plus, nous allons pouvoir financer des dossiers à des taux allant jusqu’à 3,3 % sur 20 ans ! Des taux actuellement supérieurs aux taux moyens constatés, mais jusqu’à quand ? Il nous faut désormais attendre les barèmes de banques actualisés pour le mois de février », analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Pour rappel, le taux d’usure est le taux maximum (tout inclus : taux, assurance, garantie, frais…) auquel les banques peuvent prêter. Ce taux fait office de bouclier protecteur pour les emprunteurs en cas d’abus des banques. Néanmoins, un taux d’usure trop bas avec des taux de crédits galopants, empêchent finalement de nombreux candidats à l’acquisition d’accéder au crédit.