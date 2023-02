« L’immobilier, un métier qui se vit et se pense », Samuel Depraz (ESPI)

Le 26 janvier, l’Espi organisait sa première journée d’étude de l’année à Paris 15ème, sur le thème de la transmission des biens immobiliers hors et dans le cercle familial, en présence d’universitaires, notaires, avocats et juristes. Extrait choisis de l’interview accordée par Samuel Depraz, directeur de la recherche du laboratoire ESPI 2R.

Mon Podcast Immo : Vous êtes à l’origine de cette journée d’étude. Quelle est votre ambition ?

Samuel Depraz : Tout simplement, continuer à travailler cet axe structurant de l’école qui existe depuis cinquante ans, qui est de former les jeunes aux métiers de l’immobilier d’aujourd’hui et de demain, en faisant systématiquement le lien entre les professionnels et les chercheurs, de manière à rester en pointe dans ce domaine. Au cours de cette journée, des universitaires, professeurs, maîtres de conférence présentent leurs travaux dans le domaine de la transmission immobilière et échangent avec des professionnels (notaires, avocats) qui sont confrontés au quotidien à cette question.

Mon Podcast Immo : La transmission est un sujet qui est impacté par l’évolution de la réglementation…

Samuel Depraz : En effet, par exemple, les dernières évolutions réglementaires (réforme du droit des sûretés, des contrats spéciaux) et du régime de la garantie et vice de la chose vendue sont sous le feu des projecteurs. Il faut également prendre en compte la question environnementale qui s’immisce dans la transmission puisque les lois Énergie et Climat et Climat et Résilience sont en train de changer la donne à la fois sur la valeur et sur la destination des biens immobiliers.

Mon Podcast Immo : Clairement, les passoires thermiques décotées sont des « manques » à transmettre ?

Samuel Depraz : Tout à fait. Un bien envisagé pour une rente régulière et considéré comme une passoire thermique va se déprécier et nécessiter des travaux, ce qui impactera d’autant le bilan économique de l’opération. Nous sommes là dans les prémices de ces tendances puisque l’impact réel à la fois sur le prix des transactions et sur la valeur des biens dans le temps ne peut pas encore être mesuré, mais cette question fait partie précisément des questionnements des chercheurs.

Mon Podcast Immo : Un des sujets abordés ce matin concerne la transmission des biens dans le cercle familial. Que faut-il en retenir ?

Samuel Depraz : Principalement l’essor des dispositifs de type SCI qui sont aujourd’hui très diffusés en France (plus de 1 million). Ce régime permet d’améliorer les mécanismes de transmission, notamment en évitant la problématique habituelle des biens immobiliers qui est leur faible fluidité. Les intervenants ont comparé le régime des SCI avec les régimes de donation-partage, de démembrement de propriété. Des sujets éminemment passionnants qui abordent les avantages et les inconvénients de chaque régime existant.

Mon Podcast Immo : Quel est le calendrier des prochaines journées d’étude ?

Samuel Depraz : L’Espi programme trois journées d’étude par an. La prochaine, consacrée à la défiscalisation, se tiendra le 1er juin sur notre campus de Marseille.

Mon Podcast Immo : Quel est, par ailleurs, l’enjeu des rencontres que vous organisez entre chercheurs, professionnels et apprenants ?

Samuel Depraz : Ça peut aller du colloque international avec des chercheurs venus du monde entier, sur plusieurs jours en format académique, à des conférences métier qui se tiennent sur tous les campus de l’Espi (7 en France et 1 à Montréal) aux cours desquelles des professionnels font part de leur expérience à nos apprenants. Une transmission aussi fondamentale que le savoir théorique car l’immobilier avance sur deux jambes : théorie et pratique.

