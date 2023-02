Recrutement : Le réseau AgentMandataire.fr veut doubler ses effectifs d’ici à 2026

Le réseau de mandataires expérimentés fête ses 10 ans

En 2013, après avoir exploré toutes les facettes du métier de conseiller immobilier qui le passionne que Philippe Benardeau fonde AgentMandataire.fr. Dix ans plus tard, son réseau compte plus de 80 mandataires en France et dans les DROM. « Pour répondre à la demande, nos souhaitons doubler nos effectifs d’ici fin 2025… tout en gardant un modèle de recrutement très qualitatif « , précisent, Philippe Bernardeau et Alexandra Leroy.

7 ans d’expérience en moyenne dans l’immobilier

Autant le savoir, le réseau ne collabore qu’avec des professionnels aguerris – 7 ans d’expérience en moyenne. « Certains ont déjà connu et surpassé des crises telles que celles des subprimes ou de Lehman Brothers en 2008 et 2009. Leur éthique, leurs nombreux contacts, leurs outils performants et la qualité de leur accompagnement ont fait la différence.« , ajoutent les dirigeants d’ AgentMandataire.fr.

Et de conclure : « Une excellente connaissance du domaine immobilier, couplée à une stratégie digitale parfaitement maîtrisée, nous ont permis de nous positionner comme un acteur incontournable des réseaux de mandataires immobiliers en France. »