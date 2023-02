Paris 16e : Un hôtel particulier de style néo-renaissance se vend 30 millions d’euros

Précédemment ce bien appartenait à un particulier, chef d’entreprise, qui y habitait avec sa famille et y a reçu gracieusement de nombreuses associations dans le cadre d’événements caritatifs.

Dans sa vie précédente, cet hôtel particulier a abrité l’ambassade du Benelux et redevient donc un lieu diplomatique.

Un magnifique lieu de réception qui redevient une ambassade

« Le vendeur nous a fait confiance en nous en donnant le mandat en exclusivité. Pendant ce temps où nous avons eu le mandat de ce bien exceptionnel, il a été visité par de grandes familles françaises, des chefs d’entreprise, des cabinets d’avocats internationaux, de grandes fortunes étrangères des pays du Golf et des États-Unis, des personnes du show-business et sportifs de haut niveau mais aussi par les délégations étrangères afin d’en faire une ambassade », explique Frank Sylvaire, directeur de Paris Ouest Sotheby’s International Realty.

« Le bien dispose de la classification particulière pour les ambassades, CINASPIC (Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif), un véritable atout qui a permis à l’acquéreur actuel de se projeter sans mal », ajoute Frank Sylvaire.

« Aujourd’hui, cet hôtel particulier va redevenir une ambassade. Notre client souhaitait acquérir un lieu qui reflète la puissance et l’honneur de son pays dans Paris. Avec un bien d’une telle rareté c’est désormais chose faite avec l’achat de cet hôtel particulier marqué par de nombreuses empreintes architecturales françaises. Comme si le pays avait acquis un morceau de patrimoine français », explique Frank Sylvaire.

Un hôtel particulier reflet de l’architecture à la française

Au sein du 16ème arrondissement, accolé au quartier de la Muette où siège l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), on remarque avant même de pénétrer dans cet hôtel particulier érigé au début du XXème siècle sa façade de style néo-renaissance et on devine le faste qui a été le sien.

L’ensemble propose 1 400 m2 habitables dont 1 025 m2 pour l’hôtel particulier qui fait la part belle aux arts décoratifs et qui est complété par une dépendance adjacente de 278 m2, d’un garage et de pièces d’archives. Un jardin de 220 m2 se découvre à l’arrière du bâtiment.

Parquet Versailles, dorures, moulures, trumeaux, boiseries aux plafonds et aux murs, fresques décoratives …

A l’intérieur, une fois l’impressionnant hall passé, un important escalier d’honneur en marbre dessert de belles salles de réception. Les éléments d’origine ont été conservés : parquet Versailles, dorures, moulures, trumeaux, boiseries aux plafonds et aux murs, fresques décoratives …

De nombreuses époques cohabitent : l’empreinte architecturale du premier étage est marquée par Napoléon III, le début du siècle est représenté par le style néo-renaissance et on découvre même dans une des salles un décor boisé de salamandres, l’emblème de François 1er.

Les pièces de réception offrent d’importants volumes et de magnifiques hauteurs sous plafond et les étages offrent une vue imprenable sur Paris et les jardins du Ranelagh.