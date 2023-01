Immobilier Paris 16e: Une diversité de biens et une authenticité qui attirent des profils variés

Barnes ouvre une troisième agence dans le 16e arrondissement de Paris. L’occasion pour cet acteur de l’immobilier haut de gamme de faire le point sur ce quartier qui attirent des profils variés.

« Avec cette nouvelle agence, et cette expertise du marché local, nous rassurons aussi bien les propriétaires du 16e sud désirant nous confier leur appartement ou leur maison à la vente, que les potentiels acquéreurs recherchant une agence au cœur du Village d’Auteuil », explique Eléna Jacquin, directrice BARNES Auteuil.

Une incertitude conjoncturelle et écologique qui ralentit le marché

D’une part, certains propriétaires inquiets par les incertitudes conjoncturelles souhaitent vendre rapidement « au bon prix ». En parallèle, les acheteurs moins déterminés prennent le temps, parfois même face à des biens qui leur correspondent parfaitement. « Ils ne semblent pas pressés, contrairement à l’euphorie des dernières années, mais plus opportunistes dans leur achat », observe Eléna Jacquin.

Il en résulte une hausse du stock de biens disponibles, et un retournement du rapport de force acheteur/vendeur. « Nous notons une augmentation de plus de 33% du nombre de mandats chez BARNES pour le territoire d’Auteuil », ajoute-t-elle.

Les appartements en dernier étage et/ou avec un extérieur très prisés

Par ailleurs, certains acquéreurs sont de plus en plus regardants sur la performance énergétique. Un mauvais DPE peut devenir un élément bloquant pour l’organisation d’une visite ou la concrétisation d’une vente. Les appartements rénovés « clé en main » sont par conséquent de plus en plus recherchés, même s’il faut en général mettre le prix.

Le prix moyen au m² est de 10 290 €, soit une légère hausse de plus de 0,9% sur un an (chambre des notaires à fin septembre 2022).

« Il n’en demeure pas moins qu’il y a toujours une valorisation exceptionnelle des appartements « pépite », avec une demande très forte sur les appartements en dernier étage et/ou avec un extérieur, confirmant l’importance du sentiment de « bien-être à la maison » constaté post pandémie », complète Eléna Jacquin.

Au même titre que les acquéreurs sont prêts à aller en dehors de Paris pour un extérieur, certains acquéreurs du 16e nord sont davantage prêts à aller dans le 16e sud pour une vue, une terrasse ou une maison.

Une clientèle essentiellement française

En 2022, sur Auteuil, deux catégories d’acheteurs se sont illustrées : les familles (autour de 40 ans et plus) à la recherche de grands appartements familiaux et les primo-accédants ou jeunes séniors à la recherche d’un pied-à-terre.

Les quartiers animés et commerçants, comme le cœur du Village d’Auteuil, ou les adresses plus confidentielles, situées dans des impasses privées par exemple, sont particulièrement recherchés.

Quelques exemples de biens à vendre

Maison familiale : 3 937 000 €

Cette belle maison familiale, calme, pleine de lumière, d’une surface totale de 280 m² se déploie sur trois niveaux incluant le sous-sol de 60 m².

Le rez-de-jardin comprend une réception composée d’un salon donnant sur un jardin plein ouest et d’une salle à manger, ainsi que d’une cuisine séparée. A noter la présence de deux bureaux. L’étage, niché dans la verdure, est composé de six chambres avec salles de douches. Le sous-sol est à réaménager. Cette maison pleine de charme, rare à la vente et au fort potentiel, bénéficie de deux espaces extérieurs, dont un ravissant jardin arboré et fleuri d’environ 40 m² orienté sud-ouest.

Appartement familial de 4 chambres : 2 150 000 €

Situé au 4ème étage d’un très bel immeuble 1909, appartement de 172,8 m² qui se compose d’une galerie d’entrée desservant une vaste réception dotée d’une cheminée fonctionnelle ouvrant sur un balcon, une chambre parentale (ouvrant sur un joli balcon) avec sa salle de douche et une autre chambre (ou bibliothèque ou salon tv). Le bien comprend également une agréable cuisine avec un espace dinatoire, deux chambres et une salle de bains avec hammam.

Il est proposé avec un débarras et deux caves. Deux chambres de service non mitoyennes d’une surface totale de 13,4 m² sont vendues avec l’appartement pour 100 000 € en sus.

Appartement 3 chambres : 1 475 000 €

Dans un bel immeuble art déco récemment ravalé, avec gardienne à demeure, cet appartement de 127 m² situé au rez-de-chaussée sur jardin de la copropriété, bénéficiant d’une rénovation de qualité avec des matériaux haut de gamme, se compose d’une entrée, d’un double séjour avec cuisine américaine donnant sur le jardin de la copropriété. La partie nuit comprend deux grandes chambres et une salle de bains/douche. Un studio indépendant est compris dans l’appartement et peut aussi être une troisième belle chambre avec sa salle de douche attenante. Belle hauteur sous plafond. Une cave complète ce bien. Professions libérales possibles.

Appartement 3 pièces : 750 000€

Situé au 2ème étage par ascenseur d’une copropriété gardiennée et sécurisée de standing datant de l’année 1931, ce spacieux trois pièces se compose d’une entrée, d’un double séjour de 33 m² exposé nord-est, d’une cuisine indépendante meublée et équipée, d’une chambre de 15 m² et d’une salle de bains. Ce bien lumineux et en parfait état dispose d’un plan modulable avec la possibilité de créer une seconde chambre. Une cave complète ce bien.