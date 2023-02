Crédit immobilier : En février, une hausse des taux sur toutes les durées

Février 2023 : une hausse des taux généralement constatée

Malgré une stabilité constatée de certains barèmes par rapport au mois de janvier, la hausse des taux proposés aux emprunteurs se poursuit en février. Ces augmentations sont plus importantes pour les conditions d’emprunts généralement constatées.

Avec les taux annoncés ce mois-ci, un emprunteur contractant un prêt d’un montant de 150 000 € sur 20 ans à 2,84% verra sa mensualité s’élever à 820 € pour un coût total de financement de 46 784 €. Cela correspond à 0,25% de plus que le mois de janvier, soit une hausse de 4 437 € pour un prêt de la même durée et du même montant.

Évolution des taux

Les taux immobiliers moyens de février 2023 en hausse nette

Les conditions de taux généralement constatées sont davantage en hausse dans une tranche allant de +0,18% à +0,31%. Les ménages bénéficient donc de conditions d’emprunt moins avantageuses qu’au mois de janvier.

La plus petite augmentation est notée sur les prêts contractés sur 10 ans, avec une augmentation de 0,18%. Les financements sur 7 ans connaissent une augmentation de 0,20%. Pour les emprunts de 12 et 15 ans, une augmentation de 0,24% est constatée et la hausse la plus significative s’observe sur les prêts de 25 ans avec une augmentation de 0,31%.

Les meilleurs taux immobiliers de février 2023 en faible hausse

Les meilleurs taux obtenus ce mois-ci restent identiques au mois précédent pour les durées les plus longues (sur 20 et 25 ans). Pour les autres durées de prêt, une augmentation est observée entre 0,04% et 0,17%.

Les prêts contractés sur 15 ans sont les moins impactés avec une augmentation de 0,04%. Pour les financements sur 7 ans, cette hausse est de 0,06%. Pour les financements sur 12 ans, une hausse de 0,07% est observée. La hausse la plus significative concerne les prêts octroyés sur 10 ans avec une variation de +0,18%.

Source : La Centrale de Financement