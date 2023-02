Crédit immobilier : Les taux remontent mais les accords prêts sont plus faciles à obtenir

En ce début février, ce qui s’apparente à la seule bonne nouvelle ou presque depuis quelques mois concerne le taux d’usure. En effet, ce fameux taux légal maximum tout compris qui bloquait depuis plusieurs mois de nombreux dossiers pourtant parfaitement finançables va désormais être révisé mensuellement et non plus trimestriellement.

La revalorisation du taux d’usure au 1er février permet la fluidification du marché

« C’est une bonne nouvelle car le taux d’usure révisé trimestriellement ne suivait pas les taux des crédits bancaires qui eux évoluent mensuellement, d’où un décalage fort entre ce taux maximum tout compris légal et les taux réels du marché. Il est important d’insister sur taux maximum LEGAL car cela signifie qu’il ne doit sous aucun prétexte être dépassé par les banques ! », explique Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.

Exemple en février : les taux des banques sont en hausse, en moyenne de +0,10%, les taux des crédits sont compris entre 2,70% et 3% pour les durées 20/25 ans et le nouveau taux d’usure est fixé à 3,79% sur ces mêmes durées.

Si nous prenons un taux de 2,70%, que la « marge » pour introduire l’assurance emprunteur, la garantie et les frais est comprise entre 2,70% et 3,79%, soit 109 points de base. Sans la révision de l’usure de février, elle était comprise entre 2,70% et 3,57%, soit 87 points de base. Cet écart est donc bienvenu pour permettre tout simplement de financer plus de dossiers !

Les taux d’intérêt continuent d’évoluer

Les taux de crédit (barèmes affichés) sont à nouveau en hausse d’environ +0,10%. Ces derniers varient en moyenne de 2,40% sur 7 ans à 3,05% sur 25 ans. Plus précisément ils se situent en moyenne entre 2,70% et 3% pour les durées 20 et 25 ans.

« Evidemment il est toujours possible pour les excellents dossiers c’est-à-dire avec de l’épargne résiduelle après opération d’obtenir des taux légèrement plus bas mais il faut être clair là encore, c’est de plus en plus compliqué», souligne Maël Bernier.

Preuve en est le taux réel toutes durées confondues constaté sur les offres de prêt éditées dans les 30 derniers jours (au mois de janvier) se situe à 2,46% !

Le marché du crédit immobilier se débloque

Dans ce contexte, il faut néanmoins être optimiste car, certes, les taux remontent car les banques font elles-mêmes face à des taux qui grimpent ; elles empruntent alors à des coûts plus élevés.

Mais les accords de prêts, sous réserve de respecter le taux d’endettement de 35% maximum des revenus nets, seront plus faciles à obtenir dans les prochains mois qu’à l’automne et jusqu’au mois de janvier.

Source : Meilleurtaux