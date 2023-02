Immobilier Nantes : Très forte post-covid, la hausse des loyers marque le pas

À l’occasion du Salon de l’habitat de Nantes-sud, qui se tiendra du 17 au 19 février 2023 à la Trocardière (Rezé), LocService.fr, spécialiste de la location entre particuliers, dévoile les résultats d’une étude menée sur le marché de l’immobilier locatif nantais.

640 € en moyenne pour se loger à Nantes

Nantes compte un peu plus de 61 % de locataires (chiffre INSEE). Selon l’étude LocService.fr, le loyer moyen charges comprises pour se loger à Nantes est de 640 € pour 36 m² en moyenne, soit un ratio de 17,71 €/m².

Le loyer au mètre carré n’augmente que très légèrement de +0,7 % par rapport à la moyenne relevée début 2022 (17,59 €/m²). Cette quasi-stagnation fait suite à la très forte hausse (près de +14%) survenue après le début de la crise sanitaire, mais qui ne pouvait évidemment pas se poursuivre à ce rythme.

Un loyer moyen au mètre carré nettement supérieur à la moyenne des villes de province

Nantes reste en tête des villes les plus chères des Pays de la Loire, devant Angers (15,82 €/m²) et Saint-Nazaire (14,52 €/m²). Comparé au reste de la France, le loyer moyen au mètre carré sur Nantes est nettement supérieur à la moyenne des villes de province (13,63 €/m²). Mais l’écart reste conséquent par rapport à la capitale : Nantes est 52 % moins chère que Paris.

En moyenne, les chambres simples offrent une surface de 13 m² et se louent 390 €, les studios 486 € pour 21 m² et les appartements T1, 539 € pour 30 m². Pour les appartements T2, la surface moyenne constatée est de 41 m² et le loyer moyen de 710 €, et un T3 de 62 m² se loue 889 €. Pour les grands appartements de 4 pièces et plus, la moyenne va de 1.100 à 1.300 € environ. Pour se faire une idée du budget à consacrer selon les types de logements, LocService.fr propose un simulateur.

Les petites surfaces en tête des locations à Nantes

Le marché locatif nantais favorise les studios et les T2, qui représentent respectivement 44 % et 30 % des locations réalisées sur les 12 derniers mois. Ils bénéficient notamment de la demande des étudiants qui sont environ 63.000 à habiter l’agglomération nantaise.

Plébiscités par les étudiants et les jeunes actifs, les logements meublés représentent 55 % des locations réalisées dans l’année (hors « locations meublées touristiques »).

Le budget des locataires à la peine

Le budget moyen dont disposent les locataires sur Nantes est de 626 €, ce qui est inférieur au loyer moyen (640 €) : un signe que le budget des candidats n’arrive plus à suivre l’augmentation des loyers. 38 % des candidats sont des hommes seuls, 44 % sont des femmes seules, et 18 % des couples. Un peu plus de la moitié habitent déjà dans les Pays de la Loire, et 26 % à Nantes-même.

Par ailleurs, 62 % des candidats locataires cherchant un logement sur Nantes sont des étudiants, ce qui représente une proportion nettement plus importante que celles observées les trois dernières années, et qui s’établissaient aux alentours de 50 %. Reste à voir si cette tendance se confirme l’année prochaine. En termes de garants, les candidats locataires sont 80 % à recourir à un membre de la famille, contre 7 % qui font appel à la garantie Visale. 7 % déclarent n’avoir aucun garant.

Richard Horbette, fondateur de LocService.fr, conclut : « Même si Nantes reste la 6e grande ville la plus tendue de France, la hausse des loyers post-Covid a été stoppée par le budget des candidats locataires qui n’a pas pu augmenter au même rythme. Les recherches des locataires portent majoritairement sur les studios/T1 (46 %) et sur les T2 (25 %). 13 % des locataires souhaitent une chambre, à domicile ou en colocation. Les 16 % restants visent des appartements à partir de 3 pièces, ou des maisons.»