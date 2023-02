Immobilier : La proptech Garantme lève 15 millions d’euros

Garantme, plateforme dédiée aux professionnels de l’immobilier, dont l’objectif est de faciliter et sécuriser la gestion locative en intégrant les produits d’assurance dans des processus, réalise une nouvelle levée de fonds de 15 millions auprès de Bpifrance via son fonds Digital Venture, Bonsaï, 115K, New Alpha et Axeleo Capital.

Cette Série B est la troisième levée de fonds que la startup réalise en 5 ans. Garantme avait levé 800 000 euros en juillet 2018 et 4 millions d’euros en juillet 2020.

20 millions d’euros levés depuis la création de Garantme

Cette levée de fonds porte à presque 20 millions d’euros le montant total de fonds levés depuis la création de la société en 2017. Cette nouvelle opération permettra à l’entreprise de continuer à développer son réseau d’agences et d’administrateurs de biens partenaires, tout en accélérant le développement de ses points différenciants.

« Cette nouvelle levée de fonds intervient à un moment clé de notre développement. Elle traduit notre volonté de faire de Garantme le leader de l’assurance dans l’immobilier », explique Thomas Reynaud, CEO & Fondateur de Garantme.

Pour réussir, Garantme capitalise sur la Tech

Garantme propose une solution qui veut se démarquer des standards du marché en alliant l’assurance (avec historiquement le produit de Caution puis celui de la GLI) et une plateforme technologique. Garantme utilise 3 technologies majeures : une technologie de reconnaissance de texte pour analyser les documents justificatifs des locataires, une technologie de vérification de l’authenticité des documents fournis et une technologie de scoring avec un algorithme propre à Garantme qui leur permet de maîtriser le risque.

Un algoritme qui élargit l’accès à la location

L’algorithme de scoring de Garantme permet d’élargir l’accès à la location au plus grand nombre tout en sécurisant le portefeuille des agences partenaires et de leurs bailleurs. Il est unique en France par sa complexité (plus de 300 points de données récoltés par locataire) et par sa simplicité (Garantme donne son avis, dans la journée, à l’agence immobilière).

Les solutions d’assurance de Garantme sont paramétriques et représentent une réelle rupture d’usage sur le marché. En agrégeant des technologies simples et sécurisées, Garantme parvient à indemniser instantanément les agences immobilières des loyers impayés.

“Nous sommes convaincus par la vision portée par Thomas et Émile et leur capacité à la mettre en œuvre en France, puis à l’étranger. Les années à venir verront l’avènement d’un grand nombre de solutions pour digitaliser davantage les marchés de l’immobilier et de l’assurance. Nous pensons que Garantme est idéalement positionné pour transformer en profondeur le secteur”, explique Clarisse Blandin, Directrice d’Investissement au pôle Digital Venture chez Bpifrance.

Consolider les équipes et se développer

Cette levée de fonds permettra aussi à Garantme de consolider les équipes tech pour optimiser les services et garder leur simplicité d’usage, de consolider l’équipe commerciale pour renforcer leur proximité avec les agences. Objectif ultime pour les équipes, atteindre la rentabilité d’ici juin 2024.

Thomas Reynaud et Emile Karam, fondateurs de Garantme, mettent au cœur de leur stratégie le développement de leur réseau d’agences et d’administrateurs de biens partenaires tout en continuant d’accélérer le développement de leurs points différenciants : rapidité, capacité à centraliser les opérations et proximité.

« Nous sommes convaincus que les agences immobilières sont les seuls acteurs qui permettent de pacifier les relations entre bailleurs et locataires. C’est sur cette conviction qu’est fondée notre ambition ! Les agences immobilières sont le garant de l’application de la loi et de la mise en place effective des réglementations et des normes. Elles sont centrales pour lutter contre la discrimination et accélérer la transition écologique du parc immobilier. Leur part de marché doit grossir et pour ça elles ont besoin de bons outils. Cela passe par la technologie et l’assurance », précise Thomas Reynaud.

Garantme espère avoir 250 collaborateurs d’ici 2025

La startup en forte croissance (100% de croissance tous les ans depuis 3 ans) a vu ses effectifs passer de 20 à 100 en moins de 3 ans. L’objectif de Garantme est d’assurer, d’ici fin 2023, plus de 100 000 appartements en France à travers des professionnels de l’immobilier et d’avoir 250 collaborateurs d’ici 2025.

“Grâce à ses performances technologiques et opérationnelles au bénéfice des agences, Garantme a su solidement gagner la confiance de ses clients et partenaires. L’excellence de l’équipe et de ses dirigeants aura en outre permis à la société de s’imposer en acteur incontournable du secteur et de quadrupler sa taille au cours des deux dernières années. Nous sommes évidemment ravis de renforcer notre soutien aux côtés d’autres investisseurs de renom, tant historiques que nouveaux », explique Lior Derhy, Managing Partner, chez Newalpha.

“Garantme a su développer une entreprise qui apporte aux acteurs de la location immobilière (agences, locataires et propriétaires) une solution de caution locative performante et complète qui fait écho aux valeurs et missions citoyennes de La Banque Postale. En 5 ans, grâce à leur énergie, leur rigueur et leur créativité, Thomas et Emile ont créé un véritable leader sur ce segment. Nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner avec 115K dans cette nouvelle étape de croissance”, ajoute Fabien Monsallier, Directeur de l’innovation de La Banque Postale et DG de 115K, fonds d’investissement de La Banque Postale.