Immobilier : Myloby lève 1,3 millions d’euros pour poursuivre son expansion

Temps de lecture estimé : 4 min

Myloby, startup française spécialisée dans la gestion de clés, annonce avoir bouclé une levée de fonds d’1,3 millions d’euros auprès de Bpifrance et de professionnels de l’immobilier.

Cette dernière fait suite à un premier tour de financement de 500 000 euros opéré en 2019. Pionnière dans son domaine, Myloby offre une solution universelle pour faciliter la collecte de clés ainsi que leur partage et ce, en traçant les transferts de responsabilité dans la blockchain avec l’émission de smart contracts dans le but d’éviter les pertes et les vols.

Simplifier la gestions de clés pour les pros

Dans le cadre d’une location, la gestion de clés s’avère souvent très chronophage pour un particulier et, cela l’est d’autant plus pour un professionnel de l’immobilier. Selon des données internes, on estime qu’une agence disposant de 1 000 lots en gestion consacre en moyenne 126 heures chaque mois à ce poste de gestion.

Dans cette problématique, Myloby souhaite apporter plus de fluidité, d’uniformité et de simplicité. La solution collaborative permet à une agence immobilière de rationaliser son espace de rangement de clés et établit des ponts entre toutes les personnes susceptibles d’avoir accès aux clés d’un bien comme le personnel de l’agence, ses clients, ses fournisseurs ou les gardiens d’immeubles tout en responsabilisant chacun.

Une application pour smartphone

L’application permet alors :

un suivi en temps réel et à distance de l’emplacement du trousseau de clés – en agence, ou auprès des utilisateurs;

une accessibilité immédiate aux clés pour tous : en pratique, le logiciel est couplé à un porte-clés. Un scan de QR code est utilisé au moment du retrait et de la remise des clés. Sur le même principe que la signature électronique, lorsqu’une seconde personne intervient pour récupérer ces clés, elle est renseignée dans le logiciel, identifié. La responsabilité est ainsi actée et suivie.

et, enfin, un historique complet de toutes les clés disponibles à tout moment.

Un gain de temps pour les pros

Pour les professionnels de l’immobilier, en résulte non seulement un gain de temps de sérénité ce qui améliore significativement la productivité de l’agence. Pour suivre, sécuriser et apporter plus de transparence sur les échanges et sur les transferts de responsabilité, la plateforme s’appuie depuis ses débuts sur la blockchain open-source Tezos économe en énergie. Sa gouvernance on-chain, son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d’enjeu (Proof-of-Stake) et sa fiabilité sont autant de raisons qui ont convaincu Myloby de l’intégrer au projet.

Fédérant une communauté active et engagée, Tezos est une blockchain évolutive à l’architecture modulaire qui a connu à ce jour douze mises à niveau ayant permis de réduire les coûts des transactions et d’augmenter leur vitesse pour ses utilisateurs. Myloby gère ainsi le transfert de responsabilité entre deux parties prenantes en gravant les transactions personnalisées sur Tezos. Un contrat digitalisé inviolable est généré permettant à tout moment de suivre l’utilisation des clés.

Myloby, des objectifs ambitieux pour 2023 …

Fondée à Paris en 2015 par Timothée Maucour et Matthieu Rakotobe – avec une application opérationnelle depuis mars 2021 – la startup a réalisé 293 500 transactions à date sur la plateforme. Myloby mise sur 1 million de transactions en 2023 et pour atteindre cet objectif peut s’appuyer à ce jour sur un réseau fort de plus de 40 clients spécialisés dans la gestion locative et le syndic de copropriété.

Les fonds seront ainsi utilisés pour développer la marque et la visibilité de Myloby adresser le marché plus rapidement, structurer les process existants pour accélérer le déploiement de la solution chez nos clients . Myloby ambitionne également de proposer de nouveaux services innovants à l’image d’armoires connectées déjà expérimentées par Atalian pour le centre hospitalier d’Angoulême.

… et des recrutements

Pour mener à bien ces projets, une dizaine de nouveaux talents vont être recrutés tels que des commerciaux, marketers, customer success managers ainsi que des profils tech qui viendront renforcer l’effectif actuel.

“Avec cette nouvelle levée de fonds, nous avons pour ambition d’accélérer le développement de la solution Myloby ainsi que de services additionnels qui faciliteront toujours plus le quotidien des professionnels de l’immobilier. Avec le soutien stratégique de nos investisseurs, nous sommes en bonne voie d’atteindre nos objectifs. Nous sommes également heureux d’avoir choisi Tezos, qui garantit la sécurité des données ou certifie et authentifie les transferts par le biais de contrats intelligents”, Timothée Maucour, CEO & co-fondateur de Myloby.