« Notre ADN ? L’immobilier de luxe en famille et l’énergie ! », Olivier Kretz

Olivier Kretz, fondateur et CEO de Kretz Family Real Estate, est l’invité de Mon Podcast Immo. Avec son épouse Sandrine, ex-institutrice, et leur quatre fils Martin, Valentin, Louis et plus récemment le petit dernier Raphael, ils ont effectué une percée remarquable sur la scène de l’immobilier de luxe grâce à la feel good série l' »Agence, l’immobilier de luxe en famille » diffusée sur TF1, TMC et Netflix.

Au micro d’Ariane Artinian, Olivier Kretz revient sur cette success story à la française, et présente son modèle économique au micro d’Ariane Artinian en live du Forum des Métiers de l’Immobilier et de la Ville (Fmiv). Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Quel est votre modèle économique ?

Olivier Kretz : Nous sommes une famille indépendante, élargie à une soixantaine d’agents sur toute la France et à l’international (Espagne, Portugal, Monaco, New York) qui transmettent nos valeurs et ce qui fait notre ADN.

Nous considérons que notre métier est un métier de partage avec nos clients sur le plan des émotions et que nous devons être très précautionneux par rapport à leur histoire.

Olivier Kretz : Il existe quantité de canaux pour nous contacter. Nous travaillons avec des agents commerciaux indépendants. Je ne demande pas de CV, nous nous fions à leur capacité à gagner. Je considère que notre métier est basé sur l’énergie que mettra l’agent à convaincre un client pour maximiser les chances de gagner une affaire. Et bien sûr, dans l’immobilier de luxe et de l’ultra-luxe, le fait de parler une ou plusieurs langues étrangères est un gros atout.

Olivier Kretz : Par volonté. Après avoir travaillé dans l’industrie des télécoms, je cherchais un métier plus humain et je me suis tourné tout naturellement vers l’immobilier. Je suis parti d’une feuille blanche.

Lorsque nous avons démarré avec ma femme Sandrine, notre obsession c’était d’être vus à la télévision. Tout a commencé par des petits documentaires, puis nous sommes passés dans Zone Interdite sur M6 et, petit à petit, nous avons été repérés.

Et ce qui arrive aujourd’hui est au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Ce qui a fait la différence, ce sont les réseaux sociaux qui étaient moins développés lorsque nous nous sommes lancés.

Mon Podcast Immo : Quel est votre prochain challenge ?

Olivier Kretz : En fait, j’ai deux enjeux. Le premier, c’est gérer cette hyper croissance, ce que je n’avais pas anticipé. Le second, c’est transmettre la société à mes quatre enfants, ce qui est très compliqué.

Mon Podcast Immo : Quel est votre chiffre d’affaires ?

Olivier Kretz : Pour 2022, on s’attend à environ 7 millions d’euros de chiffre d’affaires TTC pour une centaine de transactions. En 2023, nous visons 150 transactions pour 10 millions d’euros, et cela sans compter l’effet de la sortie de la saison 3 de « L’Agence » sur Netflix dans un mois.