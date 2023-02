Vendre en viager : 5 raisons de vous lancer

Combiner l’augmentation de vos revenus tout en restant chez soi, c’est possible. Voici pourquoi vendre en viager est une clé pour vivre une retraite paisible.

La vente en viager prend de plus en plus d’ampleur dans les transactions immobilières. L’image dépoussiérée et moderne remplace peu à peu celle du film «Le viager» de Pierre Tchernia.

Combiner l’augmentation de vos revenus tout en restant chez soi, c’est possible. Voici pourquoi vendre en viager est une clé pour vivre une retraite paisible.

1- Vendre son bien et rester chez soi

Le maintien à domicile des seniors est une des préoccupations du gouvernement.

L’inflation combinée aux petites retraites contraignent parfois à devoir vendre son bien.

On ajoute à cela :

le manque de place dans les maisons de retraite;

le coût élevé des établissements médicalisés ;

et les récents scandales liés aux maltraitances.

La vente en viager occupé est LA solution pour pouvoir rester chez soi tout en percevant de l’argent. Cela paraît trop beau pour être vrai ? Et pourtant c’est la réalité !

2- Percevoir un bouquet et/ou une rente

Rester chez soi est synonyme de dépenses à assumer régulièrement : taxes foncières, dépenses imprévues, travaux, mises aux normes, etc. Percevoir une rente mensuelle et/ou un bouquet vous permettra d’y palier.

Si vous rencontrez des problèmes de santé et que vous devenez dépendant, un EHPAD coûte en moyenne 2892 € par mois (si vous avez la chance d’obtenir une place).

La retraite moyenne en France est de 1341€ net par mois, bien loin de ce qu’il vous faudra payer. Les sommes d’argent perçues lors de la vente de votre bien en viager vous permettront d’assumer seul ces dépenses incompressibles et indispensables.

3- Vendre en viager pour protéger son conjoint

Lors du décès, vos enfants sont les premiers de la succession, juste après vient le conjoint. L’évolution des formes de la famille pose parfois des problèmes au moment de la succession.

Un couple recomposé souhaite se protéger l’un l’autre. Un bon viagériste et votre notaire vous aideront à trouver la solution la plus adaptée pour que votre conjoint puisse rester dans la maison en cas de décès par exemple.

Les situations familiales compliquées peuvent aussi amener le désir «d’hériter de soi-même», par exemple les conflits avec les enfants.

4- Transmettre de son vivant

Face aux frais importants de succession, nous cherchons tous des solutions pour les réduire. Anticiper l’héritage grâce au viager en est une.

Le bouquet que vous percevez vous permet d’aider vos enfants, petits-enfants ou qui vous voulez, sans attendre et surtout, quand ils en ont besoin.

Vendre en viager et ne plus être propriétaire c’est ne plus se soucier des problèmes d’héritage, de succession ou encore de part héréditaire.

5- Continuer à faire des projets

Détenir un bien immobilier peut s’avérer onéreux et énergivore : entretien de la maison, les imprévus et petits travaux de confort empiètent sur le budget.

Mais à quoi sert-il de travailler toute sa vie si vous ne profitez pas de votre retraite ?

En vendant votre maison ou appartement en viager, vous pouvez partir en vacances à l’autre bout de la planète, manger au restaurant et “mettre du beurre dans les épinards” au quotidien.

Le viager a longtemps souffert d’une image morbide. Aujourd’hui, c’est une transaction qui sauve la vie de nombreux séniors en difficulté financière notamment.

C’est aussi une solution pour régler la succession et protéger ses proches. Gagner de l’argent tout en restant dans la maison familiale, ce n’est pas un rêve.

De nombreux viagéristes, ainsi que votre notaire, pourront vous renseigner. Nous vous conseillons cependant de privilégier un spécialiste proche de chez vous.

Parlez-en autour de vous et demandez conseil, vous serez surpris du nombre de personnes qui ont eu recours au viager !

La retraite est un moment privilégié pour profiter de la vie, alors pourquoi pas vous ?