Energie : L’aide à l’installation d’une pompe à chaleur géothermique passe à 5 000 euros

À partir du mois de mars 2023, l’aide à l’installation d’une pompe à chaleur passe à 5 000 €, quel que soit le niveau de revenu. Le point avec la Direction de l’information légale et administrative.

Le développement de la chaleur issue d’énergies renouvelables fait partie des leviers pour réduire les émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. La chaleur représente 50 % de la consommation d’énergie en France, elle est majoritairement produite par des énergies d’origine fossile et importées. Les solutions géothermiques proposent une source de chaleur naturelle inépuisable liée au fonctionnement géologique de la Terre, mais elles ne représentent aujourd’hui que 1 % de cette consommation.

Inciter les Français à recourir à la géothermie

À partir du mois de mars 2023, l’aide à l’installation d’une pompe à chaleur passe à 5 000 €, quel que soit le niveau de revenu. Destinée à inciter les Français à recourir à la géothermie, cette mesure intervient dans le cadre du plan d’accélération des énergies renouvelables présenté par le ministère de la Transition énergétique le 2 février. Une aide qui est la bienvenue car l’installation d’une pompe à chaleur géothermique représente un coût important. Il faut compter entre 18 000 et 20 000 € selon la profondeur de l’installation.

Doubler le nombre d’installations de pompes à chaleur géothermiques chez les particuliers

L’objectif du plan de déploiement de la géothermie est de doubler le nombre d’installations de pompes à chaleur géothermiques chez les particuliers d’ici 2025.

À compter du 1er mars 2023, tous les ménages qui souhaitent passer à la géothermie, quel que soit leur niveau de revenu, pourront bénéficier d’une aide de 5 000 €. L’aide était jusqu’alors de 4 000 € pour les ménages les plus modestes et de 2 500 € pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs.

À noter : selon le ministère de la Transition écologique, une pompe à chaleur géothermique permet d’économiser 500 € par an par rapport à un chauffage à gaz et 800 € par rapport à un chauffage au fioul.

Si vous souhaitez installer une pompe à chaleur géothermique, vous devez choisir une entreprise (fournisseur d’énergie) qui a signé la charte « coup de pouce chaufffage ». Une fois la proposition de l’entreprise acceptée, la réalisation de vos travaux devra être effectuée par un professionnel RGE (Reconnu garant de l’environnement).

À la fin des travaux, les factures et toutes les autres pièces justificatives seront transmises au fournisseur d’énergie qui a signé la charte. La prime vous sera ensuite versée par chèque, virement, sous forme de bons d’achat ou sera déduite directement de la facture.

Une aide cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro ou de MaPrimeRénov’

Cette aide sur les pompes à chaleur est cumulable avec d’autres aides relatives à l’énergie. Vous pouvez dans le même temps bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro ou de MaPrimeRénov’. En revanche, elle ne peut s’ajouter aux aides financières de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Le Gouvernement indique que les différents dispositifs d’aide peuvent permettre de supporter jusqu’à 90 % du coût de l’installation d’une pompe à chaleur.

Bon à savoir : La géothermie consiste à aller puiser dans le sous-sol de la chaleur renouvelable liée au fonctionnement géologique de la Terre. La pompe à chaleur géothermique remplace ainsi la chaudière à fioul ou à gaz traditionnel et constitue un système de chauffe économique et écologique.