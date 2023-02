Mécénat : le Groupe Gambetta soutient l’agroforesterie

Dans le cadre du partenariat entre son fonds de dotation, My Gambetta, et la Fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, le Groupe Gambetta, promoteur immobilier, a participé, le 16 février, à une plantation d’arbres dans une ferme de la Sarthe. Cet événement est un temps fort de ce partenariat, qui vise à accompagner 3 agriculteurs et agricultrices dans la réalisation de projets agroforestiers avec la plantation de plus de 1 000 arbres et arbustes.

Un engagement partagé pour l’agroforesterie dans les territoires

Depuis 2008, la Fondation GoodPlanet déploie avec son partenaire l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF) des projets territoriaux de développement de la couverture végétale des sols et d’agroforesterie. Elle a ainsi contribué à la plantation de près de 105 000 arbres sur 900 hectares dans 270 fermes réparties sur tout le territoire français.

Le projet dont le Groupe Gambetta, promoteur coopératif, est le mécène, vise à sensibiliser, former et accompagner, durant 3 ans, trois agriculteurs et agricultrices, situés dans le Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes), la Sarthe (Pays de la Loire) et l’Eure-et-Loir (Centre-Val de Loire), dans la réalisation de plantations agroforestières. Au-delà de la plantation, le dispositif permet d’assurer la pérennité de ces projets qui constitueront de véritables « pilotes » vers une transition agroécologique « du sol au paysage » dans ces territoires.

L’agroforesterie : l’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur une même parcelle

Si elle répond aux préoccupations environnementales fortes de notre époque, l’agroforesterie s’inscrit aussi dans une logique de production : l’agriculteur exploitant produira des ressources supplémentaires (des fruits, du bois, du fourrage pour les animaux), tout en poursuivant son activité agricole (cultures ou élevage). Ainsi, l’exploitant diversifie ses revenus, et renforce la résilience de son exploitation aux crises globales (environnement, climat) ou sectorielles en se dotant d’une activité complémentaire.

Le Groupe Gambetta va ainsi participer à aménager en agroforesterie une surface totale de 23 hectares, avec la plantation de 1 018 arbres et arbustes de 20 essences différentes.

« Le Groupe Gambetta utilise de plus en plus de matériaux bio sourcés, bois, terre ou paille, dans ses résidences. L’initiative portée par la Fondation GoodPlanet est l’occasion de participer à la pérennité de ces ressources. Nous nous voulons promoteur d’une construction durable, et d’un cadre de vie préservé pour tous. C’est donc naturellement que notre fonds de dotation, My Gambetta, a apporté son soutien à ce projet », souligne Norbert Fanchon, Président du Groupe Gambetta.

La participation du Groupe Gambetta à cette initiative s’inscrit pleinement dans les valeurs de responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise, directement issues de l’esprit coopératif du groupe qui compte, depuis 100 ans, parmi les acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire.

200 arbres plantés dans la Sarthe

Preuve de l’implication du Groupe aux côtés des agriculteurs et de son ambition environnementale, ses collaborateurs ont participé, le 16 février, à une plantation d’arbres organisée par la Chambre d’agriculture de la Sarthe, au sein d’une ferme familiale. Souhaitant se convertir progressivement au bio et mieux faire face aux effets du changement climatique sur ses animaux et la croissance de ses cultures de céréales, l’agriculteur, Loïc L., a choisi de faire appel à l’agroforesterie pour faire évoluer son exploitation vers des pratiques agricoles plus durables.

200 arbres fruitiers ont été plantés sur place : des variétés anciennes ont été privilégiées, (leur plus grande résistance aux maladies les rendant très adaptées à la production en bio), le long des fossés séparant les sous-parcelles d’un terrain de 12 hectares. Cette plantation permettra à Loïc L. de diversifier ses productions et de développer la vente à la ferme (pommes, poires et cidres).

Par cette action, le Groupe Gambetta se positionne en faveur d’une agriculture nouvelle et tournée vers l’avenir, contribuant efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique, plus respectueuse de la condition animale et de la préservation des sols, et proposant par ailleurs des circuits courts contribuant à une meilleure alimentation des consommateurs français