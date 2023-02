Immobilier ancien: la hausse des prix ralentit au 4e trimestre 2022 à 4,8% sur un an

La hausse des prix de l’immobilier ancien a nettement ralenti au 4e trimestre 2022, selon l’indice Notaires-Insee publié jeudi, avec une progression de 4,8% sur un an.

La hausse s’était élevée à 6,4% au 3e trimestre.

Le ralentissement concerne toutes les catégories de biens et tous les territoires, mais il est plus marqué en province et pour les maisons, là où les prix avaient le plus flambé à la sortie du confinement du printemps 2020.

En province, les prix ont grimpé de 6%, tandis qu’en région parisienne, ils n’ont augmenté que de 1,4%.

Les maisons, très prisées après la crise sanitaire, ont pris 5,8% contre 3,5% pour les appartements.

Les notaires ont enregistré 1,11 million de transactions en 2022, un nombre en reflux après le record atteint en 2021 mais toujours très élevé.