Le portage salarial immobilier : une solution avantageuse pour les indépendants

Devenir agent immobilier est une ambition partagée par de nombreux travailleurs indépendants. Cependant, le statut d’agent commercial ne convient pas à tout le monde en raison de la complexité administrative et fiscale qu’il implique. Le portage salarial en immobilier est une alternative qui gagne en popularité dans ce secteur. Focus et explications sur ce mode de fonctionnement très prisé des indépendants.

Le portage salarial dans le secteur immobilier : c’est quoi ?

Dans le cadre du portage salarial immobilier, l’agent immobilier Freelance peut devenir salarié de la société de portage salarial tout en maintenant une grande autonomie dans ses prestations.

La société de portage salarial s’engage alors à verser un salaire au négociateur immobilier, également appelé « porté », grâce à une garantie financière.

De leur côté, les agences immobilières clientes signent une lettre de mission indiquant le montant des honoraires et commissions qui seront versés au porté après la signature du contrat de vente.

La société de portage salarial se charge de reverser ces commissions sous forme de salaire à l’indépendant. Cette dernière agit donc en tant qu’intermédiaire entre le négociateur immobilier qui fournit les prestations de services et l’agence immobilière qui, quant à elle, recherche ces services.

Les avantages du portage salarial immobilier

Le portage salarial immobilier offre de nombreux avantages pour les travailleurs indépendants.

Tout d’abord, cela leur permet de transformer les commissions en salaires réguliers grâce à un contrat de travail en bonne et due forme.

Par ailleurs, toutes les tâches administratives sont prises en charge par la société de portage salarial, permettant aux agents immobiliers de se concentrer sur leur cœur de métier.

En choisissant de travailler en portage salarial, les agents peuvent également bénéficier de la protection sociale offerte aux salariés, facteur parfois déterminant pour les travailleurs indépendants.

Ce système est particulièrement avantageux pour les agents immobiliers qui souhaitent conserver leur autonomie tout en bénéficiant d’une sécurité financière.

De plus, la société de portage salarial offre une assistance juridique et administrative pour aider les agents immobiliers à respecter les règles encadrant le dispositif de portage.

Les avantages pour les négociateurs immobiliers et les agences immobilières sont nombreux.

Le portage salarial immobilier simplifie les tâches administratives et permet une meilleure gestion des compétences externes.

Les agents immobiliers, quant à eux, peuvent bénéficier d’un cadre professionnel sécurisé tout en conservant leur indépendance.

Un dispositif réglementé

Il est important de souligner que le portage salarial immobilier est soumis à des règles strictes, notamment la loi Hoguet et les ordonnances de 2008 et de 2015.

Ces règles ont été mises en place pour protéger les agents immobiliers et les clients contre les abus et les fraudes. Il est donc crucial de respecter ces règles pour éviter des sanctions et garantir une relation professionnelle saine et équitable.

De plus en plus plébiscité par les agents immobiliers souhaitant à la fois bénéficier des avantages du salariat tout en conservant leur autonomie, le portage salarial immobilier s’avère être une des solutions les plus intéressantes.